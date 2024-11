Maldini se fija en estos alicientes de cara al partido de España ante Suiza: "Siempre es interesante"

La selección española masculina de fútbol ha ganado este viernes por 1-2 en su visita a la de Dinamarca, con goles de Mikel Oyarzabal y Ayoze Pérez, en un partido de la jornada 5 en la Liga de Naciones y que ha brindado una espléndida y sufrida actuación de los pupilos de Luis de la Fuente para sellar matemáticamente el liderato de grupo.

LESIONES DE ZUBIMENDI Y AYOZE

Zubimendi, con una molestia en la cadera, y Baena, que se dañó el tobillo en una acción del partido, vuelven a sus clubes. "Para evitar cualquier riesgo se decide desconvocar a ambos", publicó la Federación española en un comunicado después de que el seleccionador Luis de la Fuente asegurase en rueda de prensa que no sufren graves lesiones.

REGRESO DE OYAZABAL; PABLO BARRIOS, LLAMADO A FILAS

Mikel Oyarzabal recibió una cartulina amarilla que le impedirá jugar el lunes ante Suiza en el Heliodoro Rodríguez López, y por tanto ha regresado de Copenhague a San Sebastián al no poder jugar el citado encuentro.

Cordon Press Oyarzabal celebra el 0-1 contra Dinamarca.

De la Fuente comunicó tras el triunfo de España en Dinamarca, ya de madrugada, la llamada de Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid que estaba concentrado con la selección sub-21. El futbolista ha viajado a Tenerife donde se unirá al resto de la expedición absoluta.

La primera toma de contacto del combinado nacional con Tenerife será este domingo a las 19:00h - hora insular - con un entrenamiento a puerta abierta que será benéfico con una entrada a tan solo 5€. El beneficio irá destinado a las víctimas de la DANA.

PALABRAS DE DE LA FUENTE

El seleccionador español, Luis de la Fuente, se mostró muy satisfecho del triunfo contra Dinamarca, que asegura el primer puesto de grupo en la Liga de Naciones, y resaltó el buen rendimiento pese a las ausencias en un escenario exigente.

"Hemos ganado en un campo muy difícil, contra un rival que marcaba al hombre por todo el campo. Ha sido un partido trabajado, ganado a puro huevo", dijo el técnico español en rueda de prensa.

EFE Luis de la Fuente, seleccionador nacional

De la Fuente resaltó que "el equipo no deja de querer ganar día a día" y que ofreció un juego "muy bueno" en determinados momentos, sabiendo darle pausa cuando era necesario y aprovechando los contraataques.

"Es una buena noticia, estamos contentos, disponemos de una cantera de futbolistas fantásticos. Tenemos dos, tres, cuatro jugadores por posición que son solventes, y eso nos produce satisfacción y alegría. El equipo responde en muchas situaciones de exigencia", afirmó.

El seleccionador español quiso incidir en la presión de los daneses y el ambiente del estadio Parken ("una caldera") para poner en valor la victoria de su equipo.

"Podíamos haber sentenciado con un 0-3. Pero también hay que acostumbrarse a sufrir", dijo De la Fuente, admitiendo que faltó "un poco de finura en determinados momentos para mantener el control".

suiza

El partido ante Suiza no tiene efectos clasificatorios para el equipo de Luis de la Fuente, pero el experto en fútbol internacional Julio Maldonado 'Maldini' ha destacado los alicientes de Marc Casadó y de Samu Omorodion: "Contra Suiza supongo que será titular porque encima no está Zubimendi así que será titular y espero que debute Samu Omorodion. Yo creo que no le va a dejar sin debutar en un partido que ya es intrascendente. Después de convocarlo por primera vez, yo creo que veremos el debut de Samu y el debut como titular de Marc Casado. La verdad que los puntos ya no importan pero siempre es interesante".

Cordon Press El delantero del Oporto pide que se le conozca con un nuevo nombre

