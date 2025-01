La lección que saca Juanma Castaño del Clásico femenino y el Real Madrid: "Tener una sección tan perdedora..."

El 5-0 del FC Barcelona Femenino al Real Madrid en la final de la Supercopa de España ha reavivado el debate sobre la competitividad del fútbol femenino, en particular sobre el equipo merengue, que sigue acumulando malos resultados contra su eterno rival desde la creación de su sección femenina. En El Tertulión de Tiempo de Juego, Juanma Castaño dejó claro su parecer: "El Real Madrid no se puede permitir tener una sección tan perdedora." Una reflexión que pone sobre la mesa el futuro de un club que, pese a sus potentes recursos, sigue sin conseguir rivalidad con el Barça en este deporte.

Durante el debate, Castaño argumentó que la exigencia no debería recaer sobre las jugadoras, sino sobre el propio club. "O haces una sección competitiva, o no la hagas. El Real Madrid no puede permitirse una sección tan... perdedora."

Este comentario desató una discusión en la que varios de los participantes, como Andrea Peláez y Mónica Marchante, defendieron que no se puede reducir todo a los enfrentamientos directos con el Barcelona, el equipo más dominante en la actualidad, y que en su momento, equipos como el Atlético de Madrid también marcaron diferencias en el fútbol femenino y "el Real Madrid les ganó recientemente".

RFEF Olga Carmona, en la pugna con Salma Paralluelo, durante la final de la Supercopa femenina entre el Real Madrid y el Barcelona

De hecho, Andrea Peláez puntualizó que la situación no es del todo injusta, sino que se debe tener en cuenta el contexto de un FC Barcelona Femenino que, actualmente, es considerado el mejor equipo del mundo en su categoría. "El Barça no tiene rival, ni en España, ni en Europa, ni en el mundo", subrayó Peláez, dejando claro que el Barça ha alcanzado una supremacía difícil de igualar.

La lección que saca Juanma Castaño

Sin embargo, Castaño no fue el único en señalar la falta de competitividad del Real Madrid. Paco González añadió que, a pesar de la falta de tradición en el fútbol femenino, el Real Madrid se ha hecho con uno de los presupuestos más altos de la liga, lo que implica una obligación de ser competitivo.

Según él, si la pasta no sirve para obtener resultados, habría que replantearse hasta el cambio de entrenador. "Si con pasta no basta, hay que cambiar al entrenador o algo", afirmó González, una postura que refleja las expectativas de un club acostumbrado a la victoria en otras secciones, y que ahora tiene la responsabilidad de trasladar ese éxito al fútbol femenino.

Lo cierto es que, aunque la falta de tradición en el fútbol femenino de los grandes clubes como el Real Madrid es comprensible, las inversiones millonarias en su sección deberían, en teoría, llevar al equipo a competir de forma más equilibrada. El Real Madrid, que desde su fundación en 2020 ha apostado fuerte por la profesionalización de su equipo, aún se enfrenta a la dura realidad de tener que superar a un Barça que ha logrado una hegemonía casi absoluta, tanto a nivel nacional como internacional.

EFE Las jugadoras del FC Barcelona celebran el primer gol conseguido por Graham Hansen, durante la final de la Supercopa femenina

La conclusión de este debate está clara: el Real Madrid debe, a pesar de los recursos económicos, ser capaz de construir una sección competitiva y capaz de plantar cara a los grandes de Europa, comenzando por el Barça. La exigencia, como bien apuntó Juanma Castaño, es del club y no de las jugadoras, quienes, aunque profesionales, siguen luchando con una desventaja considerable frente a la potencia culé.