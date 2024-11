Julián Calero, en Tiempo de Juego: "Ha sido muy difícil cambiar el chip para jugar el partido"

El entrenador del Levante, Julián Calero, admitió este sábado que en la primera parte del encuentro ante el Elche a su equipo le fue "muy difícil cambiar el chip” después del sentido homenaje vivido en los prolegómenos del partido y subrayó que la carga sentimental fue "brutal".

"La primera parte no ha sido fútbol, había una carga emocional tan alta. Hemos llorado, yo era el primero que me costaba meterme. Les he dicho en el descanso que se olvidaran porque no éramos nosotros. La carga ha sido brutal, con sentimientos muy duros. Ha sido muy difícil cambiar el chip, más de lo que pensaba", dijo Calero en la rueda de prensa posterior al partido ante el Elche.

El entrenador, horas más tarde, pasó por los micrófonos de Tiempo de Juego y reiteró su mensaje de la rueda de prensa.

"Es un orgullo absoluto pertenecer a esta entidad y ver como se han comportado todos colaborando cada día. Vivir ese momento con la camiseta llena de barro nos va a unir para siempre", destacó.

Y agregaba: "Espero que el fútbol durante estas horas haya limpiado ese barro de las cabezas. Aunque solo sea un poquito. Con la gente así de unida, me voy al fin del mundo".

"Los jugadores se han quedado asombrados al ver las camisetas colgadas en el vestuario. Ha sido una sensación curiosa y un momento irrepetible del que me siento muy orgulloso", explicaba.