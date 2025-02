El jugador del Real Madrid que queda señalado para Roberto Morales en el derbi madrileño: "No lo entiendo"

El Real Madrid logró mantener este sábado el liderato de LaLiga tras rescatar un empate contra el Atlético de Madrid en el derbi madrileño (1-1). El conjunto blanco comenzó perdiendo el partido tras un gol de Julián Álvarez, que subió al marcador después de un polémico penalti; pero un gol de Kylian Mbappé en la segunda parte rescató un valiosísimo punto para los de Carlo Ancelotti, que afrontarán la ida de la eliminatoria contra el Manchester City como primer clasificado del campeonato doméstico.

EFE Mbappé celebra con Raúl Asencio el 1-1 del Real Madrid contra el Atlético.

LA ASIGNATURA PENDIENTE DE VINICIUS Y BELLINGHAM

Vinicius y Jude Bellingham evidenciaron este sábado que el Atlético de Madrid es un duro rival para ambos. El brasileño tan solo ha hecho un gol al equipo rojiblanco en 15 partidos y el inglés, por su parte, no consigue estrenarse y eso que ha jugado 6 encuentros ante el eterno rival.

La actuación de ambos jugadores se contrapone con la de un Kylian Mbappé que, tras perderse el partido de la primera vuelta en el Metropolitano, ha logrado perforar la portería de Jan Oblak en el Santiago Bernabéu en el que ha sido su segundo derbi madrileño.

Tanto el '7' como el '5' tienen al Atlético como asignatura pendiente. El extremo brasileño aterrizó en el Real Madrid en 2018 y el único gol que marcó a los colchoneros fue en la temporada 2022-2023, concretamente en los cuartos de final de la Copa del Rey.

EFE Vinicius celebra el 5-0 del Real Madrid contra el Salzburgo.

La mejor versión de Vinicius, sin lugar a dudas, la vimos la temporada pasada. Pero su gran campaña contrasta con los cuatro partidos en los que no pudo batir a Oblak, algo muy extraño porque el futbolista del Real Madrid hizo 21 dianas.

El derbi madrileño, como decíamos, tampoco es el lugar donde más brilla Bellingham, que este sábado ha estado más centrado en la construcción del juego y en el trabajo colectivo. El inglés en su primera temporada de blanco destacó y rompió todos sus registros goleadores con 23 tantos. Pero, pese a ello, el Atlético de Madrid se le sigue resistiendo.

EL GRAN SEÑALADO PARA ROBERTO MORALES

Durante el Tiempo de Opinión del Tramo final de Tiempo de Juego, los tertulianos analizaron el partido y Roberto Morales dejó una curiosa reflexión sobre el encuentro, que dejó señalado a un jugador.

EFE Carlo Ancelotti habla con sus jugadores durante el Real Madrid-Atlético de Madrid

"A mí la conclusión que me deja el partido es que el Real Madrid en otro día grande no ha vuelto a ganar. Lo ha acariciado, lo ha acariciado en la segunda parte, pero los días señalados de esta temporada se le resisten", empezó comentando.

Y agregó: "Empiezo a entender que la gente critique a Ancelotti, porque el Real Madrid no ganado ninguno de los derbis, el Barcelona le goleó y en Anfield fue muy inferior. Creo que necesita un triunfo urgentemente en un día importante y esperemos que sea contra el City".

Seguidamente, Roberto Morales afirmó que el Real Madrid mostró "dos caras" en el encuentro y que "no comprende" la primera parte realizada por el conjunto blanco y más concretamente los primeros 45 minutos de Vinicius.

"No puedo entender que un jugador como Vinicius se aleje de su posición natural, no genere nada y desde el banquillo no le digan que no se mueva de su posición", señalaba el tertuliano sobre el '7' madridista.

"Sí, se lo han dicho", replicaban Arancha Rodríguez y José Luis Corrochano. Pese a la explicación, Roberto Morales insistía en su idea: "No entiendo que el jugador haga lo que quiera en el campo y más, viendo el nivel que ha demostrado en la segunda parte".

"Vinicius ha hecho una segunda parte espectacular. Entonces no entiendo que desde el banquillo no se le obligue al jugador a volver a la zona donde de verdad hace daño", sentenció.

