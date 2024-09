Juanma Castaño reacciona a la suspensión provisional de los conciertos en el Bernabéu: "Estaba cantado"

El Real Madrid hizo oficial el pasado viernes la suspensión provisional durante 2024 de los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, que ha reprogramado para el próximo año para verificar el "estricto cumplimiento de la normativa municipal vigente".

CONCIERTOS AFECTADOS

Dos de las artistas afectadas, como Aitana y Lola Índigo se hicieron eco de la noticia en redes sociales.

Aitana tenía anunciados dos conciertos en ese estadio para los días 28 y 29 de diciembre de este año. En su mensaje difundido por redes sociales ha indicado que las nuevas fechas de los conciertos van a ser el 27 y 28 de junio de 2025.

"Llevo en shock unas horas y quería hacer este mensaje porque están saliendo muchas noticias. Doy un mensaje rápido y vendré con más soluciones pero por motivos ajenos a mi equipo y a mí misma, me da mucha tristeza deciros que todos los conciertos del Bernabéu se tienen que cancelar o posponer meses", aseguraba Aitana.

Aitana anunció que sus conciertos se trasladan al 27 y 28 de junio. "Me han confirmado nuevas fechas. No puedo explicar lo que siento, sé que mucha gente de fuera de Madrid y de España incluso que ha comprado billetes, hoteles para estar esos días han organizado vuestra vida y navidades. No está en mi mano", lamenta.

Por su parte, Lola Índigo ha lamentado en las redes sociales el aplazamiento de su concierto, previsto para el 22 de marzo del 2025, y ha insistido en que no es una cancelación aunque aún no sabe cuál será la nueva fecha.

Además estaban previstos otros dos conciertos. Por un lado, el mayor evento de K-Pop (pop coreano) del mundo, previsto para el 12 de octubre y para el 15 de noviembre estaba programada la actuación del músico granadino Dellafuente.

vecinos

José Manuel Paredes, portavoz de la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu, ha explicado a EFE que desde que hace cuatro meses se empezase a utilizar el estadio para conciertos, se han celebrado más de 20 eventos de este tipo "y el ruido ha sido ensordecedor en todos ellos".

No sólo el ruido, también los cortes de tráfico, el movimiento de personas y, a diferencia de los partidos de fútbol, en los que no se puede beber, en los conciertos muchas personas "a veces van un poquito más alegres" y eso conlleva "más gritos" y "más comportamiento incívico".

Santiago Bernabéu

Las medidas que había acordado el Real Madrid con el Ayuntamiento, como obligar a que los conciertos terminasen a las once de la noche no sólo han sido insuficientes, según Paredes, sino "ineficaces", porque han intentado "poner paños calientes" cuando el verdadero problema sigue siendo que las mediciones de ruido sobrepasan los límites permitidos.

"Se escuchaba muchísimo fuera y dentro los asistentes se quejaban de que no se escuchaba; o sea, que es un éxito, entre comillas", ha ironizado.

Para Paredes da igual a qué hora terminen los conciertos porque el hecho es que "esto no tiene solución, es imposible hacer conciertos porque simplemente el estadio no está preparado para eso", de ahí que reclamen que se cumplan la ley.

"Todos y cada uno de los conciertos han superado los límites (de ruido)", y "todos están utilizando una licencia que no les cubre" porque se amparan en licencias "excepcionales" cuando ahora parece que se programan "más conciertos que partidos de fútbol".

Ruido Bernabéu Conciertos en el Santiago Bernabéu durante el año 2024.

Aunque esta reprogramación es "un pequeño alivio", ha anunciado que los vecinos seguirán peleando para que se cumpla la normativa. "Confiamos mucho en la acción de la justicia" para conseguir "no sólo un cese temporal de las hostilidades, sino que la situación se resuelva de forma definitiva".

TERTULIÓN

Anoche, durante el Tertulión de los domingos, Juanma Castaño también valoró esta decisión: "Los que han ganado la partida han sido los vecinos de la zona del Bernabéu. Estaba cantado".

"Hasta el verano no hay conciertos, y cuando los haya tienen que garantizarse unas condiciones", añadió Juanma.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).