Juanma Castaño escucha que quieren renovar al entrenador del Sporting de Gijón y explota: "¿Perdona?"

El Sporting de Gijón sigue en caída libre tras sumar su séptima jornada consecutiva sin ganar, esta vez frente al Albacete, que se impuso por 0-2 en un partido marcado por las decisiones arbitrales y la tensión en las gradas. Los goles de Morcillo e Higinio, ambos desde el punto de penalti, sentenciaron un choque que tuvo de todo: tres expulsiones, cinco intervenciones del VAR y un parón por lanzamiento de objetos.

LaLiga Imagen del Sporting-Albacete

El encuentro comenzó con igualdad hasta que, en el minuto 15, el colegiado Marusan Marusan, tras revisión en el VAR, mostró la primera roja a Róber Pier. Desde ese momento, el Albacete dominó y, justo antes del descanso, un penalti muy protestado permitió a Morcillo poner el 0-1. En la segunda mitad, el Sporting intentó reaccionar, pero una nueva decisión del VAR en el minuto 90 derivó en la expulsión de Yáñez y el 0-2 definitivo de Higinio. Tras el gol, la situación se descontroló: lanzamiento de objetos, parón del partido y un ambiente caldeado en El Molinón.

El desenlace del encuentro dejó muy tocado a un Sporting que no levanta cabeza y que ve cómo su situación en la clasificación se complica jornada tras jornada. Con un equipo que no encuentra soluciones sobre el campo, la desesperación en la afición es evidente. Los jugadores abandonaron el terreno de juego entre pitos y cánticos de protesta, señal de que el divorcio entre el equipo y su hinchada es cada vez más pronunciado.

La indignación de Juanma Castaño

Tras el partido, la tensión no solo se sintió en las gradas, sino también en la radio. Durante la retransmisión de Tiempo de Juego, Juanma Castaño no pudo ocultar su sorpresa al escuchar de Pablo Acebo que la directiva del Sporting no solo no planea destituir a Rubén Albés, sino que incluso baraja su renovación para la próxima temporada.

Rubén Albés en el Carlos Tartiere

"¿Perdona?", exclamó Castaño, visiblemente incrédulo. "¿Cómo vas a renovar a un entrenador que lleva una victoria en 15 partidos y tiene al equipo luchando por evitar el descenso?". El periodista asturiano no dio crédito a la decisión del club y apuntó a la dirección deportiva como principal responsable: "Si el entrenador no es el problema, ¿quién está fallando entonces?".

¿Cómo vas a renovar a un entrenador que lleva una victoria en 15 partidos y tiene al equipo luchando por evitar el descenso?" Juanma Castaño En El Tertulión de Tiempo de Juego

El debate se encendió entre los comentaristas del programa, con Isaac Fouto sugiriendo que el club podría seguir confiando en Albés por un "proyecto de futuro", algo que Castaño rechazó tajantemente: "Si de verdad creen que lo está haciendo bien, entonces que se vayan ellos".

Pablo Acebo añadió más contexto a la situación: "La plantilla es corta, el club lo sabe, pero también es verdad que de Rubén Albés se esperaba mucho y los resultados son los que son. Sin embargo, hace una semana se sentaron para conocer la voluntad del entrenador de cara a renovar para la próxima temporada".

El Sporting, que al comienzo de la temporada aspiraba a luchar por los puestos de playoff, se encuentra ahora mirando de reojo el descenso a Primera RFEF, situación que nadie habría imaginado meses atrás.

¿Será Rubén Albés el encargado de revertir la situación o está el club condenado a un cambio drástico? Lo cierto es que la tensión en Gijón sigue creciendo y la pelota está ahora en el tejado de la directiva, que deberá decidir si sigue confiando en su entrenador o si opta por un golpe de timón antes de que sea demasiado tarde.