Juanma Castaño escucha a Gavi decir que los árbitros le tienen cogida la matrícula y explota: "Pero vamos a ver"

En el último programa de Tiempo de Juego, Juanma Castaño y su equipo de tertulianos se hicieron eco de unas declaraciones de Gavi que no pasaron desapercibidas. Durante su intervención, el jugador del FC Barcelona reflexionó sobre su comportamiento en el campo y sus relaciones con los árbitros, que, según él, “le tienen cogida la matrícula”. Esta afirmación desató un acalorado debate en el plató, con Castaño a la cabeza de la discusión.

El mediocentro culé, al ser sustituido en el partido contra el Sevilla, explicó lo sucedido con su entrenador Xavi Hernández: "El me ha dicho que tenía amarilla y el partido no estaba como para hacer tonterías, entonces le he dicho que mejor me cambiara porque no quería hacer ninguna entrada". Sin embargo, lo que más llamó la atención de los tertulianos fue su comentario sobre los árbitros: "Ya saben todos que a mí no se cortan conmigo".

Gavi, que ya había sido advertido por su entrenador de no hacer tonterías, hizo alusión a cómo los árbitros parecen tenerlo en el punto de mira, asegurando que el arbitraje es más estricto con él que con otros jugadores. En ese momento, Castaño no pudo evitar reaccionar, dando pie a un análisis profundo de las declaraciones del joven futbolista.

EFE Loïc Badé disputa un balón con el centrocampista del FC Barcelona Gavi

En la mesa de Tiempo de Juego, el debate se tornó rápidamente en una discusión sobre si Gavi está cayendo en un victimismo innecesario. Para Paco González, la actitud de Gavi en el campo –intensa y agresiva– debería ser controlada: "En vez de caer en ese victimismo, lo que tiene que hacer es decir, me voy a moderar". Para otros, como Santi Cañizares, la referencia a la "matrícula" de Gavi no es del todo injustificada, ya que el jugador tiene una actitud muy fuerte en cada partido, lo que lo lleva a ser más vigilado por los árbitros.

El debate sobre el 'victimismo' de Gavi

Miguel Rico intervino para señalar que, aunque Gavi haya sido excesivamente duro en su estilo de juego, su actitud no es algo que los árbitros puedan obviar. De hecho, comparó la situación con la de jugadores de otros equipos, como Casemiro, que a pesar de su dureza, nunca fueron objeto de una vigilancia tan estricta. "A Gavi le han tomado la matrícula", aseguró Rico, en referencia al trato especial que recibe el jugador del Barcelona por parte de los árbitros.

La clave de la discusión parece estar en el estilo de juego de Gavi. El centrocampista del Barcelona es conocido por su gran intensidad en cada partido, y su tendencia a arriesgar, a veces al límite, le ha costado ya varias tarjetas amarillas. La última sustitución durante el partido contra el Sevilla fue una medida preventiva por parte de Xavi, quien temía que Gavi pudiera cometer una falta que derivara en su expulsión.

La pregunta es: ¿Debería Gavi modificar su estilo de juego, o es el arbitraje el que necesita ajustarse para no penalizar a un jugador con una intensidad natural tan alta?

EFE BARCELONA, 15/01/2025.- El centrocampista del FC Barcelona Gavi (i) celebra su gol durante el partido de los octavos de final de la Copa del Rey que FC Barcelona y Real Betis disputan este miércoles en el Estadio Olímpico Lluis Companys. EFE/Alejandro García

El hecho de que Gavi sienta que los árbitros le tienen "cogida la matrícula" es una muestra más de la presión a la que se ve sometido en cada partido, pero también pone sobre la mesa el dilema sobre cómo debe comportarse un jugador con una personalidad tan fuerte. Mientras que algunos creen que la intensidad de Gavi es parte de lo que lo hace único, otros opinan que sus declaraciones tienden al victimismo.

¿Gavi tiene razón o está siendo excesivo?

Juanma Castaño, tras escuchar a Gavi, lanzó su crítica directa: "Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser esto así?". La respuesta parece clara: Gavi debe encontrar el equilibrio entre su estilo de juego agresivo y la necesidad de evitar las sanciones que, a su juicio, son excesivas. Al final, como bien dijo uno de los tertulianos, "es su forma de jugar", y si sigue arriesgando, deberá estar preparado para las consecuencias.

Lo que está claro es que Gavi, por su talento y su personalidad, seguirá siendo un jugador muy observando por árbitros y entrenadores, y su evolución tanto en el campo como en su relación con los árbitros será uno de los temas a seguir con más atención.