Juanma Castaño no entiende que Flick se entere de que ha perdido el Real Madrid por WhatsApp: "Le quita emoción"

Juanma Castaño, director de El Tertulión de Tiempo de Juego, ha mostrado su asombro ante las declaraciones de Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, quien afirmó que se enteró de la derrota del Real Madrid en LaLiga… por WhatsApp. La situación ha causado revuelo en el mundo del fútbol, especialmente en el ámbito de los periodistas deportivos, quienes se han hecho eco de las sorprendentes palabras de Flick.

Tras escucharlo en Tiempo de Juego, Castaño no pudo ocultar su incredulidad: "Me sorprende, Flick, cuando le he preguntado por el Madrid, que haya dicho que ha tenido una semana muy estresante, que ayer se metió en la cama y que se enteró esta mañana por WhatsApp". A lo largo de la conversación, Castaño argumentó que el hecho de que un entrenador de primer nivel no se entere de los resultados de su equipo rival de manera inmediata viéndolo: "Contándolo así, le quita emoción".

El entrenador alemán, conocido por sus estrictas rutinas, reveló que había pasado una semana especialmente ajetreada y, a pesar de ser consciente del partido del Real Madrid, prefirió descansar antes de conocer el resultado. Según Flick, no había revisado ni redes sociales ni aplicaciones deportivas antes de que un miembro de su cuerpo técnico, el preparador de porteros, le enviara un mensaje de WhatsApp para informarle de la derrota de los de Ancelotti.

EFE Hansi Flick, durante el encuentro entre el Barcelona-Alavés

Para Castaño, este tipo de reacciones resulta desconcertante. El periodista, conocido por su estilo directo y su pasión por el fútbol, señaló: "Que se entere por un WhatsApp, me parece increíble. Es un detalle que te sorprende, sobre todo cuando eres un entrenador de élite. Estás en un entorno donde todo se sabe casi al instante, y que no lo tengas en cuenta, pues es una rareza".

El dilema

Helena Condis, compañera de Castaño en Tiempo de Juego, trató de defender a Flick, explicando que el entrenador tiene una rutina muy estricta, con horarios de descanso que le impiden seguir los resultados en tiempo real. "Yo sé que le creo, lo que pasa es que me sorprende. Si alguien tiene costumbres alemanas, se va a dormir pronto y no tiene tiempo para revisar el móvil a altas horas de la noche", comentó Condis. A pesar de las explicaciones, Castaño y otros colaboradores como Santi Cañizares y Roberto Palomar continuaron expresando su asombro por la desconexión del entrenador respecto a los eventos deportivos en tiempo real.

Para muchos, este tipo de hábitos solo puede ser comprendido si se consideran los enormes sacrificios que hacen los entrenadores, quienes a menudo llevan una vida completamente orientada a su trabajo y la preparación física. Sin embargo, en el contexto actual, en el que las redes sociales y las alertas instantáneas son parte del ADN de los aficionados y profesionales del fútbol, resulta extraño que un entrenador no esté al tanto de los resultados de sus rivales de forma inmediata.

El debate se fue haciendo cada vez más amplio, con algunos, como Paco González, resaltando que la actitud de Flick, por inusual que sea, no debería ser juzgada tan severamente. "Está bien que duerma si es lo que necesita, pero personalmente prefiero un entrenador que vea los partidos de sus rivales, aunque respete sus rutinas". Por su parte, otros, como Roberto Palomar, veían este tipo de comportamiento como una "rareza" que a veces, incluso, puede influir en la percepción pública de la profesionalidad de los entrenadores.

EFE Hansi Flick, en rueda de prensa

Al final, lo que queda claro es que las nuevas rutinas de los entrenadores, especialmente aquellos que provienen de otras culturas, como la alemana, tienen una visión particular del descanso y la desconexión. Mientras que algunos ven esta actitud como positiva, considerándola un acto de autocuidado necesario para rendir en su trabajo, otros no pueden evitar ver en ello una desconexión peligrosa con la dinámica vertiginosa del fútbol moderno.