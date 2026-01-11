Joan Laporta, tras ganar la final de la Supercopa al Real Madrid: "Florentino me ha felicitado al final del partido con mucha cordialidad"

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha mostrado su euforia tras la victoria de su equipo frente al Real Madrid en la final de la Supercopa de España. En declaraciones a Juanma Castaño en Movistar, emitidas también por Tiempo de Juego, el máximo dirigente azulgrana ha destacado el gran ambiente que se vive en el vestuario, al que ha definido como una gran familia que combina a la perfección jugadores de casa y talento extranjero.

El presidente ha querido extender el mérito de la victoria al cuerpo técnico, elogiando expresamente el trabajo de Hansi Flick y todo su staff. Según Laporta, "fisios, recuperadores, médicos, lo están haciendo fantásticamente bien" y son también artífices de este gran éxito.

Con el primer título ya en el bolsillo, Laporta ha confesado su ambición para el resto de la temporada. "Esta temporada nos gustaría revivir lo que vivimos la temporada anterior y un poco más", ha afirmado, subrayando que empezar con la Supercopa era algo importantísimo para el club.

Nervios y un guion de infarto

A pesar de la victoria, el presidente ha admitido haber sufrido en el palco durante el encuentro. Aunque el Barça partía como favorito en las apuestas, Laporta considera que "en una final yo creo que no hay favoritos", especialmente en un Clásico. Ha reconocido haber pasado ciertos nervios, pero cree que son necesarios para que una final "merezca la pena".

El equipo azulgrana empezó "muy bien, controlando el partido", pero el Real Madrid logró empatar y "[complicar] el tema". Sin embargo, Laporta ha celebrado la capacidad de reacción de sus jugadores: "No hemos decaído, nos hemos sobrepuesto". Para el presidente, el desarrollo del partido ha sido un guion de la final muy competido que ha disfrutado, sobre todo por el resultado final.

De Raphinha a la emoción de Araujo

Preguntado por Raphinha, autor de dos goles, Laporta ha elogiado su gran partido y su capacidad para marcar "la intensidad y el ritmo". No obstante, ha preferido poner el foco en el colectivo, asegurando que "el valor de este grupo es que juegan con espíritu de equipo" y tienen un sistema "muy aprendido y trabajado".

Uno de los momentos más especiales de la noche fue el retorno de Ronald Araujo tras su lesión. Laporta lo ha calificado de "fantástico" y ha destacado la emoción del jugador. "Se ha vuelto a sentir útil, porque quedábamos con 10 y él ha salido ahí a dar la cara", ha comentado el presidente, visiblemente satisfecho por un regreso que considera parte del magnífico guion de la final.

Cordialidad con Florentino Pérez

Finalmente, Joan Laporta ha confirmado que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le felicitó tras el partido. "Me ha dado la enhorabuena con mucha cordialidad", ha revelado, añadiendo que "es lo que corresponde" y que él habría hecho lo mismo si el resultado hubiera sido el contrario.