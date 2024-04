Iñaki Williams: "No podemos silbar a la víctima, no entiendo muy bien esos actos"

Iñaki Williams, en zona mixta, también ha hablado del episodio racista sufrido por su hermano y ha sido muy claro: "Este tipo de cosas no se tienen que ver en los terrenos de juego ni en la vida en general. Creo que estamos dando pasos para acabar con esta lacra y que el árbitro ha estado muy bien interviniendo y poniendo el mensaje por megafonía. Aún así, creo que la gente le recriminaba no se qué a mi hermano pitándole cada vez que tenía el balón. No entiendo muy bien esos actos. La gente tiene que pitar al que insulta y no a la víctima. Así daríamos un mensaje de basta el racismo".

"Me da bastante pena tener que salir a dar este tipo de mensajes cuando los futbolistas venimos aquí a intentar disfrutar y hacer disfrutar. Es un deporte de niños, hemos crecido jugando al fútbol y la esencia de este deporte tiene bastantes cosas positivas y tenemos que dar ejemplo. Este tipo de cosas deben acabar ya y hoy es otra muestra de que no se pueden tolerar estos hechos", finalizó el mayor de los Williams.