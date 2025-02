Lo que habría hecho Siro López con la pancarta en apoyo a los árbitros del Real Madrid-Girona: "Si fuera por mí..."

El Real Madrid, que venía de eliminar al Manchester City en Champions, debía ganar este domingo al Girona si quería mantener el pulso en LaLiga con el Barcelona y cumplió gracias a los goles de Luka Modric y Vinicius.

Cordon Press Los jugadores del Real Madrid celebran el 2-0 de Vinicius contra el Girona.

El croata abrió el marcador en el Santiago Bernabéu con un golazo y el brasileño sentenció el encuentro en los minutos finales. Sin embargo, entre ambos tantos, quien sostuvo al conjunto blanco fue Thibaut Courtois, que con dos grandes paradas evitó el gol visitante.

ANCELOTTI ELOGIA A VINICIUS

Carlo Ancelotti analizó en la sala de prensa del Santiago Bernabéu la victoria de su equipo contra el Girona por 2-0 y reconoció un pequeño bajón en la intensidad del equipo y en el juego. "El equipo jugó bien, pero se pudo sentenciar antes del partido. Aunque no era sencillo repetir la actitud y compromiso del partido contra el Manchester City, pero ha sido suficiente", explicaba.

Y añadía: "Suele pasar que cuando controlas un partido por 1-0, el equipo rival te acaba empatando. Ellos la han tenido, pero el segundo gol sentenció el encuentro".

El entrenador del Real Madrid, además, elogió el partido realizado por Vinicius. "Le he visto en su mejor versión", comentaba.

Pero el italiano iba más allá y decía: "Puede tener más acierto de cara a gol, pero ha sido imparable. Ha encarado, ha creado ocasiones y ha hecho un partido a su nivel".

Cordon Press Carlo Ancelotti aplaude a sus jugadores en el Real Madrid - Girona

Ancelotti, también, aprovechó para darle cariño a un Kylian Mbappé que, aunque no marcó, se marchó feliz. "Estaba muy contento después del partido. No marcó, peor ha dado una asistencia y ha sido muy peligroso. Le importa mucho que el equipo gane", sentenció el técnico del Madrid.

PITOS A LOS ÁRBITROS ANTES DEL PARTIDO

La RFEF anunció el pasado viernes una campaña en apoyo a los árbitros debido a los constantes ataques que están sufriendo en las últimas semanas a causa de las polémicas en algunos partidos.

Y para ello, en todos los campos de Primera y Segunda División los 42 equipos posaron antes del pitido inicial junto al lema "respeta al árbitro, respeta al fútbol".

La acción, como era de esperar, fue recibida de mala manera en un Santiago Bernabéu descontento con los últimos arbitrajes. Aprovechando el momento de la foto, los seguidores del Real Madrid pitaron y gritaron "corrupción en la Federación" mostrando así su malestar.

Los jugadores del Real Madrid y Girona posan junto al lema de los árbitros

El cántico, en un principio, estaba previsto para el minuto 12, pero se terminó adelantando. Aunque también se fue repitiendo a lo largo de todo el partido.

¿QUÉ HABRÍA HECHO SIRO LÓPEZ?

Siro López empezó su intervención en el Tertulión de los domingos recordando las palabras de Lamine Yamal sobre las quejas arbitrales de Real Madrid, Barcelona y Atlético. "Lamine debería decirle a su presidente, Joan Laporta, eso de que no se puede quejar porque el año pasado quería repetir un partido", comentaba.

El pie de Lamine Yamal tras la falta de Alex Muñoz en el partido entre Las Palmas y Barcelona

Manolo Lama se sumaba al debate diciendo: "No te olvides que en los clubes, los futbolistas son más sensatos que los futbolistas". Miguel Rico, por su parte, decía: "Por esta regla de tres, hoy los jugadores del Madrid no se deberían haber hecho la foto con la pancarta de apoyo a los árbitros".

Comentario con el que Siro López se mostraba de acuerdo. "Si fuera por mí no se la hubieran hecho. Yo hubiera puesto otra abajo que pusiera: 'quién respeta al aficionado'".

Juanma Castaño se mostraba sorprendido con estas palabras del tertuliano y le preguntaba: "¿De verdad me estás diciendo que si tuvieras un cargo de responsabilidad en el Madrid no habrías dejado al equipo posar detrás de esa pancarta?". A lo que Siro López respondía con contundencia: "No".

Gonzalo Miró veía lógica la postura de Siro López y señalaba: "Es normal que hayan pitado teniendo en cuenta de dónde vienen y de todas las manifestaciones que ha hecho el club".

Y agregaba: "Está ganando el relato entre el madridismo". Opinión con la que Juanma Castaño concordaba y sentenciaba: "Eso es evidente. El relato está ganando entre un sector muy importante del madridismo. Y hay madridistas preguntándose qué hace el equipo en LaLiga".

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.