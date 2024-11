El gran error que ve Manolo Lama en la gestión del Real Madrid de su cantera: "Eso si que me parece mal"

El Real Madrid ha sido tradicionalmente un club de cantera. La Fábrica es una de las academias de más prestigio del mundo y son muchos los futbolistas que se han criado allí y que han acabado no solo jugando en el primer equipo si no en clubes de gran prestigio. Sin embargo, ahora parece que no vive su mejor momento opacada por el fulgor de La Masía.

Los canteranos del Real Madrid

Y es que en un club en el que han surgido jugadores como Raúl, Casillas, Guti, Butragüeño, Míchel… desde abajo y que tradicionalmente ha tenido un enorme peso de su cantera. Ahora mismo solo son habituales en el once dos futbolistas formados en sus categorías inferiores: Lucas Vázquez y Fede Valverde.

En la plantilla, tras la marcha de Nacho y la de Joselu, se encuentran Carvajal, Lucas Vázquez, Fede Valverde y Fran García. Rodrygo y Vinicius jugaron algún partido con el filial, pero no son criados en La Fábrica. Solo 4 de 22. El momento es tan complicado que en la última convocatoria de la Selección Española no figura ningún jugador blanco por primera vez desde 2021.

Cordon Press Once del Real Madrid el pasado martes ante el Milán en Champions.

Si es verdad que por el Castilla han pasado en los últimos muchos jugadores que tienen hueco en la Primera División: De hecho, en las dos campañas más recientes han dado el salto futbolistas como: Rafa Marín (Alavés y Lazio), Arribas (Almería), Mario Martín (Valladolid), Dotor (Celta), Peter Federico (Valencia y Getafe), Álvaro Rodríguez (Getafe), Nico Paz (Como), Iker Bravo (Udinese), Alex Jiménez (Milán) y Marvel (Las Palmas).

La Masía

Si hay una cantera que está luciendo esta temporada es La Masía. La llegada de Hansi Flick, las bajas y los problemas económicos del Barcelona están haciendo que el club tenga que ponerse en manos de sus jóvenes y estos están respondiendo de manera espectacular.

Cordon Press Marc Casadó ha sido el gran descubrimiento del Barcelona esta temporada.

El club ha llegado a jugar en algunos partidos con hasta 8 canteranos y son habituales en el once inicial futbolistas como Iñaki Peña, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Marc Casadó, Fermín López y Lamine Yamal. Junto a ellos han saltado también al césped hombres como Héctor Fort, Marc Bernal, Gerard Martín, Pau Víctor, Gavi o Ansu Fati. Una factoría inagotable que tiene el club líder y maravillando en LaLiga y en una gran posición en la Champions League.

La opinión de Manolo Lama

Manolo Lama ha hablado este sábado del problema del Real Madrid con sus jóvenes durante el partido de la 13ª jornada de LaLiga que enfrentaba al conjunto blanco con Osasuna. Todo ello, aprovechando el debut de Raúl Asencio: “El otro día dijo Charly Rexach que para jugadores de talento a veces es más fácil jugar en Primera que en Primera RFEF. Si tú te rodeas de gente con mucho talento, los balones te los van a dar bien y vas a ver gente que se te mueve por delante”.

LaLiga Raúl Asencio debutaba este sábado con el Real Madrid.

Morientes ponía en valor que había muchos jugadores del Real Madrid jugando en Primera. Manolo Lama le contestaba lamentando que en una plantilla de 25 futbolistas no hubiera espacio para dos o tres canteranos: “Eso si que me parece mal. Entiendo que jugar en el Real Madrid es muy difícil, pero por agradecimiento a tus chavales tienes que tener tres puestos que te dan igual para ellos”, explicaba.

Paco González explicaba que para él estos pintaban poco si no los usabas, que era mejor que entrenaran con el primer equipo, pero que pudieran jugar con el filial para tener los minutos necesarios para completar su formación.

