Gonzalo Miró echa en cara a Simeone un cambio en la racha de victorias del Atleti: "Estaba empecinado"

Gonzalo Miró, tertuliano de Tiempo de Juego, no dudó en hacer una crítica directa a Diego Simeone tras el séptimo triunfo consecutivo del Atlético de Madrid. Aunque el equipo colchonero está atravesando una racha positiva, Miró aprovechó para señalar lo que considera un error del entrenador argentino al no haber apostado antes por algunas de las decisiones tácticas que han favorecido esta mejoría. En su análisis, el tertuliano dejó claro que algunas de las claves del cambio están en la alineación y el sistema defensivo, y criticó la obstinación del Cholo por aferrarse a una defensa de cinco que, según él, no estaba dando resultados.

Miró destacó como un punto fundamental el regreso de la defensa de cuatro, un cambio que ha sido constante y que no ha implicado los frecuentes ajustes de sistema a lo largo de los partidos, algo que había sido característico en el pasado.

"Se ha vuelto a la defensa de 4 con continuidad", señaló, subrayando que antes el equipo cambiaba de sistema en varias ocasiones durante los mismos partidos, lo que, según él, no favorecía el rendimiento del Atlético.

LaLiga Gol de Sorloth para el Atlético de Madrid frente al Real Valladolid en LaLiga

El tertuliano también hizo hincapié en el uso de los laterales, especialmente Llorente y Galán, quienes han adquirido un rol más ofensivo y han aportado profundidad al equipo.

Gonzalo Miró echa en cara a Simeone un cambio

Miró no comprendió por qué Galán, un jugador que ha estado en el equipo durante tres años, no había sido más utilizado antes, especialmente cuando el equipo carecía de un lateral izquierdo de garantías. “Son dos laterales que tienen profundidad, que llegan a línea de fondo, que sorprenden desde atrás”, explicó Miró, cuestionando por qué Simeone no los había explotado más en el pasado.

Además, Miró no dejó pasar la oportunidad de señalar que Simeone se había "empecinado" en un sistema con defensa de cinco, un planteamiento que, según él, no estaba funcionando.

"Estaba empecinado en algo que no estaba saliendo bien", lamentó Miró, añadiendo que no se puede defender con cinco cuando los jugadores no están adaptados para ello. Según el tertuliano, el cambio hacia una defensa más equilibrada ha sido clave para el éxito reciente del equipo.

EFE El Atlético de Madrid celebra el gol de Lenglet en el Nuevo José Zorrilla

En su análisis, Miró también destacó el papel de jugadores como Julián Álvarez, quien ha tenido un impacto positivo en el juego del Atlético. Miró sugirió que Simeone debería haber apostado más por jugadores de calidad y no haber hecho cambios innecesarios durante los partidos, como quitar a ciertos jugadores al descanso."Este tío tiene que estar en el campo siempre", dijo, refiriéndose a Álvarez, subrayando que algunos jugadores deben ser fundamentales en el once titular si realmente quieren mejorar el rendimiento del equipo.

"Estaba empecinado"

Pese a la crítica, Miró también reconoció los aspectos positivos de los cambios realizados por Simeone, mostrando su satisfacción con la evolución del equipo. "El primero que se alegra de que el Cholo esté dando una vuelta al equipo soy yo", aseguró, destacando que la mejora es evidente.

Sin embargo, insistió en que no se debe restar mérito a las decisiones tácticas que han llevado al equipo a la victoria. "No digamos que esto ha sido fruto de la casualidad", concluyó Miró, destacando que las recientes victorias son consecuencia de decisiones tácticas concretas tomadas por Simeone, aunque, en su opinión, llegaron algo tarde.