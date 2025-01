Gonzalo Miró denuncia que a Vinicius le va "bastante bien" con los árbitros "para lo que hace": "Miran para otro lado"

El debate sobre la actitud de Vinicius Jr. ha vuelto a ocupar un lugar destacado en el programa Tiempo de Juego, esta vez a raíz de su expulsión en Mestalla durante el partido entre el Real Madrid y el Valencia. El brasileño vio la tarjeta roja tras una trifulca con Dimitrievski, y unas protestas dirigidas al árbitro que, según muchos, cruzaron la línea de lo tolerable. En este contexto, Gonzalo Miró lanzó una crítica feroz hacia el delantero del Real Madrid, sugiriendo que, pese a su comportamiento en el campo, Vinicius "le va bastante bien con los árbitros".

El incidente en Mestalla, que culminó con la expulsión de Vinicius por una acción conflictiva con Dimitrievski, encendió la polémica, sobre todo por la actitud del brasileño en los minutos previos. Las protestas hacia el árbitro, junto con su habitual gesticulación, reavivaron el debate sobre si la permisividad de los árbitros hacia él es justificada o, por el contrario, se trata de un caso de "mirar para otro lado" por parte del estamento arbitral.

En su intervención, Gonzalo Miró no dudó en cuestionar tanto la actitud de Vinicius como la actitud de los árbitros frente a su comportamiento. "A diferencia de otras veces, yo aquí sí he discutido cuando se ha intentado vender que Vinicius había cambiado y que ya tenía un comportamiento distinto. Yo siempre he pensado que Vinicius es como es", comenzó, reafirmando su postura ante el recurrente discurso del Real Madrid, que suele defender a su estrella brasileña como víctima de una persecución arbitral.

EFE VALENCIA, 03/01/2024.- El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior (d), remata ante el centrocampista argentino del Valencia, Enzo Barrenechea, durante el encuentro correspondiente a la jornada 12 de Laliga EA Sports que disputan hoy viernes Valencia y Real Madrid en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE / Biel Aliño.

Para Miró, lo sucedido en Mestalla no es algo aislado, sino que refleja una actitud que el delantero ha mostrado en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera. "Lo que pasó ayer es lo que pasa el 80% de los partidos que juega el Real Madrid. Lo único que pasó esta vez es que le expulsaron, esa es la diferencia", explicó el tertuliano. En su opinión, la trifulca con Dimitrievski y las protestas no son más que un ejemplo de una conducta recurrente por parte de Vinicius, que se ha visto también en otras competiciones, como la selección brasileña.

Gonzalo Miró denuncia que a Vinicius le va "bastante bien"

Miró también apuntó que, incluso dentro del propio vestuario blanco, han sido varios los compañeros de Vinicius que han intentado frenarle y controlar su actitud durante los partidos. "Hemos visto a compañeros suyos del equipo intentar frenarle, intentar que se calle, hablar con él", destacó, apuntando que la respuesta oficial del Real Madrid, que constantemente se ha posicionado en defensa de Vinicius como víctima de una supuesta caza de brujas, no ayuda a mejorar la situación.

Uno de los puntos más polémicos de sus intervenciones fue cuando Miró aseguró que, para el comportamiento que Vinicius tiene sobre el campo, el brasileño tiene "bastante suerte" con los árbitros. Según el tertuliano, en otras circunstancias, Vinicius podría haber sido sancionado mucho más severamente por actitudes como la que mostró en Mestalla, donde señaló al árbitro en un gesto que, según Miró, "a lo mejor un árbitro lo toma de otra manera" y termina sancionándole con más dureza.

"Le podrían expulsar muchísimas otras veces, y tendríamos siempre la misma discusión, ¿es suficiente?, ¿no es suficiente?", afirmó Miró, criticando lo que él percibe como una permisividad constante con el delantero del Real Madrid. De hecho, subrayó que incluso el más mínimo gesto, como señalar al árbitro a la cara, podría haber supuesto una sanción más dura. "Eso lo ha hecho muchísimas veces, Vinicius, a los árbitros. Y los árbitros miran para otro lado precisamente porque saben lo que ocurre y cómo se pone toda la maquinaria a trabajar cuando el perjudicado es Vinicius", añadió.

CORDONPRESS Soto Grado expulsa a Vinicius durante el Valencia-Real Madrid en Mestalla

Según Gonzalo Miró, la razón detrás de esa aparente indulgencia por parte de los árbitros tiene que ver con la repercusión mediática que genera cualquier decisión en contra del jugador. "Los árbitros miran para otro lado precisamente porque saben lo que ocurre y cómo se pone toda la maquinaria a trabajar cuando el perjudicado es Vinicius", aseguró, haciendo referencia a la presión que el entorno del Real Madrid ejerce cada vez que hay un incidente relacionado con su estrella.