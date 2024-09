El gesto de los jugadores del Atlético de Madrid que denuncia Roberto Morales tras la polémica: "No me gusta"

El derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid es uno de los encuentros más cargados de pasión y rivalidad. Sin embargo, el último enfrentamiento entre ambos equipos se vio empañado por un incidente que ha generado controversia: el lanzamiento de mecheros por parte de aficionados. Roberto Morales analizó la polémica en Tiempo de Juego.

Durante el partido, que se disputó en el estadio Metropolitano, algunos seguidores del Atlético de Madrid lanzaron mecheros hacia el campo, donde se situaba Thibaut Courtois. Este acto provocó la interrupción del juego y llevó a los árbitros a tomar medidas, incluso deteniendo temporalmente el encuentro para garantizar la seguridad de los jugadores.

La rivalidad entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid es, sin duda, uno de los elementos más atractivos del fútbol español. Sin embargo, actos como el lanzamiento de mecheros nos recuerdan que la pasión no debe cruzar la línea hacia la violencia. El mundo enterio vio las imágenes de los jugadores rojiblancos hablando con los seguidores ultras en el fondo sur.

AFP7 vía Europa Press Ángel Correa del Atlético de Madrid celebra un gol durante el partido de fútbol disputado entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Los clubes, la liga y los aficionados tienen la responsabilidad de trabajar juntos para erradicar este tipo de comportamientos y garantizar que el fútbol siga siendo una celebración del deporte y no un escenario de agresión. Es ahí donde deben aparecer los jugadores a condenar lo que hacen sus aficiones.

La polémica

El fútbol, a pesar de ser una celebración global que une a millones de aficionados, ha sido víctima de episodios que empañan su esencia. El reciente derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que se vio marcado por incidentes ha abierto un debate sobre lo que los jugadores pueden hacer para prevenir estas situaciones.

El capitán Koke Resurrección fue el primero antes de que se parase el partido que acudió al fondo norte a pedir que remitiese el lanzamiento de objetos y posteriormente acudieron José María Giménez y el técnico Diego Simeone. El propio Koke habló con los compañeros de DAZN al término del derbi y analizó lo ocurrido.

"Momento de mucha tensión, no puede pasar en un campo de fútbol. Somos profesionales y tenemos que saber dónde estamos y ser inteligentes, por cuatro no podemos perjudicar a nuestra gente. Ojalá no vuelva a ocurrir, como jugadores tenemos que ser más inteligentes", recalcó el jugador rojiblanco.

El capitán rojiblanco también habló de lo que pasó en el túnel de vestuarios antes de que se reanudara el encuentro: "Tensión no, estábamos esperando a ver qué pasaba. Estuvimos hablando los capitanes con el árbitro porque el protocolo decía que si volvía pasar se iba a parar el partido".

Roberto Morales denuncia

El racismo y los problemas provocados por parte de la afición han dejado una mala imagen esta noche en el Metropolitano tras lo acontecido en el Atlético de Madrid - Real Madrid. Por eso, Roberto Morales señaló una acción de los jugadores del Atlético de Madrid que no le gustó.

Por si fuera poca la polémica, Simeone señaló también esa actitud de los jugadores, poniendo el foco sobre los gestos de Courtois antes de ser protagonista del lanzamiento de objetos: "Volverá a pasar y no debe pasar; ojalá podamos sancionar también a los que provocamos y cargamos".