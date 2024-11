La experiencia de Iborra en una de las zonas más afectadas por la tragedia: "Nadie se fija en ti, la gente busca a los suyos gritando"

Vicente Iborra, capitán del Levante, ha pasado este viernes por Deportes COPE para hablar de la tragedia que ha afectado a Valencia. El centrocampista ha estado colaborando con su mujer y sus hijos en la limpieza de algunas de las zonas más perjudicadas por la DANA, pero también en la recogida de alimentos y material en el Ciudad de Valencia.

“No son días fáciles aquí”, ha comenzado diciendo un Iborra muy afectado por lo sucedido. “Gracias a Dios que pudimos volvernos antes de que comenzara a caer bastante agua si no nos hubiera pillado en Chiva, una de las zonas más difíciles y nos hubiera cogido en la carretera”, explica sobre lo que sucedió el martes cuando comenzó a llover. El capitán del Levante ha reconocido que algunos compañeros se quedaron aislados por la riada y durante un tiempo estuvieron sin saber de “tres de ellos”.

@MachoLevanteout Vicente Iborra se dirige a una de las zonas más afectadas.

Sobre la imagen viral en la que aparecía con su familia camino de Paiporta acudiendo a ayudar en una de las zonas más afectadas ha comentado que “es lo mínimo que podemos hacer. Nos sentíamos mal en casa sin poder hacer nada, aunque nuestra ayuda fue mínima no nos podíamos quedar de brazos cruzados. El pie no me impide echar un cable, lo principal es lo principal, la lesión ya se curará”.

“Intentamos llevar agua y algún rastrillo a familia que vive en la zona y que están afectados materialmente y nos encontramos muchos coches que cortaban caminos, el tráfico cortado, gente buscando, gritando, llamando… viví una escena muy difícil y muy dura”, ha desvelado antes de afirmar que nadie se dio cuenta de quién era porque “la gente iba buscando a los suyos”.

EFE Un vecino de Paiporta (Valencia), desolado por la tragedia de la DANA

“Pierdes familia y amigos, sufres reveses en la vida, pero esto es algo muy diferente. Ayer teníamos dos opciones dejar a los niños en casa jugando o que tuvieran una lección de vida, que aprendieran cuando hay que arrimar el hombro y ayudar. Decidimos que vinieran y vieran lo que es la vida y ayudaran en lo que pudieran”, ha finalizado.