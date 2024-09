La emoción de la familia de Urko Berrade tras su victoria en la Vuelta a España: "Es la culminación a todo el trabajo"

El Ken Pharma está participando en la presente edición de la Vuelta a España tras recibir la invitación de la carrera, que supuso para el equipo navarro una "alegría inmensa". Y, por el momento, la escuadra está aprovechando la oportunidad y ha sorprendido a todo el mundo del ciclismo logrando tres sorprendentes victorias.

Pablo Castrillo consiguió dos triunfos en las etapas 12ª y 15ª; y el tercero lo ha firmado Urko Berrade este jueves en la 18ª jornada de la ronda española, que finaliza este próximo domingo en las calles de Madrid.

EL KEN PHARMA SIGUE SOÑANDO

El ciclista español Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) ha ganado este jueves la decimoctava etapa de La Vuelta 24, disputada entre Vitoria-Gasteiz y Maestu-Parque Natural de Izki sobre 179,5 kilómetros, mientras que el australiano Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) sigue un día más como líder con cinco segundos de ventaja sobre el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe).

El navarro logró su primera victoria profesional al imponerse con autoridad en el grupo de hasta 42 fugados que protagonizaron la etapa, mientras que, por detrás, los ataques del ecuatoriano Richard Carapaz (EF-EasyPost), tercero en la general, hicieron daño al corredor vitoriano Mikel Landa, que se aleja mucho del podio en el día que la carrera recorría su ciudad natal.

EFE Urko Berrade celebra su victoria en el podio de la Vuelta a España.

La ronda española disputará este viernes su decimonoveno día de competición entre Logroño y el Alto de Moncalvillo sobre 173,5 kilómetros, una etapa que finalizará en un puerto de primera categoría que ofrecerá un nuevo duelo entre los favoritos a la general, y podría suponer un cambio de líder.

GRAN AYUDA DE SUS COMPAÑEROS

El ciclista española se ha mostrado feliz y aseguró en la línea de meta que no "creía" que iba a ganar "hasta la recta de meta".

"He visto un momento de 'impasse' y, como éramos mayoría en el grupo, he intentado anticiparme y luego mis compañeros me han ayudado mucho, pero no me lo creía hasta 100 metros de meta. Aunque esta vez no me han pillado", dijo en meta el navarro, lleno de felicidad como todo su equipo.

"Es un sueño, no nos lo creemos y no queremos volver a la realidad. Pero esto no es casualidad, el producto del trabajo de todo el equipo. Cada día nos superamos, es increíble", subrayó el ganador en la meta de Maeztu, en el Parque Natural de Izki.

EFE Urko Berrade celebra su victoria en la línea de meta de la 18ª etapa de La Vuelta.

Berrade, para el que el triunfo ha sido "un cúmulo de emociones", ha dedicado la victoria a su "familia y a Manolo (Azcona)", el dirigente del equipo recientemente fallecido.

"Si nos lo hubiesen dicho antes de empezar la Vuelta no nos lo hubiésemos creído ni de coña", dijo ante el rendimiento de su equipo, que suma ya tres victorias.

La emoción de su familia

Y durante la retransmisión de Tiempo de Juego, Quique Iglesias tuvo la oportunidad de hablar con la familia de Urko Berrade que se encontraba "muy emocionada" a los pies del podio de la Vuelta a España.

"La emoción es terrible. Llevamos desde los 6 años con él en todas las carreras y esta victoria es la culminación de todo el trabajo", señaló el padre en el micrófono del enviado especial a la Vuelta a España.

Su madre, por su parte, comentó: "Llevo llorando toda la Vuelta a España porque cada etapa que ha ganado el Ken Pharma ha sido muy emocionante. Son las primeras grandes victorias de Urko y Pablo".

La última en mostrar su emoción fue Andrea, la novia de Urko. "Paso la vida entre aeropuertos siguiendo a Urko. Estoy en una nube ahora mismo. En cuanto he visto entrar a Pablo Castrillo en meta le he dado un abrazo agradeciéndole todo lo que ha hecho hoy por Urko", afirmó en el micrófono de Quique Iglesias.

Para finalizar, la familia negó conocer el futuro de Urko Berrade que se encuentra "contentísimo" en el Ken Pharma.