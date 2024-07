La contundente opinión de Tomás Guasch a la recreación de la 'Última Cena' en los Juegos

El periodista Tomás Guasch, en un momento dado, comentó la escena. "Es inaceptable pero de todo punto. ¿Qué ofrece eso? Es una cosa terrorífica. No me quiero meter en otras cosas. A ver el día que estas personas hacen una broma con Mahoma. Estoy alterado porque sobra, es vomitivo. Hay que decirlo. Yo también te digo que no lo he visto, me he enterado después. Pero... ¿en qué cabeza cabe eso?".

Javier Tebas, presidente de LaLiga, también manifestaba su postura a través de redes sociales.

Ha asegurado que es algo "inaceptable, irrespetuoso, infame. Usar la imagen de la Última Cena en los Juegos Olímpicos de París es un insulto para los que somos cristianos. ¿Dónde queda el respeto por las creencias religiosas?". El mensaje en cuestión, que publicaba en su perfil de X, ha sido compartido por 2.000 personas; generando todo tipo de comentarios al respecto.