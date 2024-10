La controvertida opinión de Pedro Martín sobre Cristiano Ronaldo: "No le da"

A la misma hora del partido entre España y Dinamarca, se jugó en el Estadio Nacional de Varsovia el Polonia-Portugal, correspondientes ambos a la 3ª jornada de la Liga de Naciones.

CRISTIANO RONALDO

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, fuimos testigos del gol de Cristiano Ronaldo en la primera parte de su encuentro ante Polonia, que suponía el segundo de su equipo tras el conseguido antes por Bernardo Silva.

Un Cristiano que partió como titular después de las palabras de su técnico, el español Roberto Martínez, que al ser preguntado por esa posibilidad, se limitó a decir que el capitán luso "hizo una buena concentración en septiembre" y que "ahora está entrenando bien".

Cristiano Ronaldo, durante un entrenamiento con su selección

MANOLO LAMA

Manolo Lama, narrador del España-Dinamarca desde el Estadio Enrique Roca de Murcia, se rindió en elogios hacia 'El Bicho': "No se cansa de jugar. Va a estar en el ataúd y va a seguir marcando goles".

TOMÁS GUASCH

Uno de los comentaristas del encuentro fue Tomás Guasch que reconoció que ahora ve al luso en el próximo Mundial de México, Estados Unidos y Canadá de 2026.

"Yo pensaba que era imposible para el próximo Mundial, pero ahora ya no empiezo ni a dudarlo. Lo que ha hecho ese hombre para cuidarse es tremendo", señaló.

Cristiano Ronaldo celebra su gol en Polonia

MARCOS LÓPEZ

Otro de los comentaristas del encuentro de España y que realizó un análisis de Cristiano Ronaldo fue Marcos López.

"La pena que ha tenido es que en el Mundial de Catar y en la Eurocopa no ha conseguido marcar, pero en lo demás enchufa. En 2023 fue el máximo goleador anual. Hay que darle un mérito increíble. En el Mundial de Catar viene de lo de su hijo. que no es una buena preparación, una ocasión perdida para él. En la Euro, el seleccionador, que será quien mejor los ve, lo puso siempre, hubo una gran discusión, pero lo puso siempre, no lo quitaba para nada", indicó Marcos sobre el delantero portugués.

Cristiano Ronaldo y su familia

TROFEOS

Gracias al MLS Supporters' Shield que ganó el pasado miércoles el Inter Miami, Lionel Messi consiguió su título número 46 y amplió su ventaja como el futbolista con más trofeos de la historia.

Con 46 trofeos en su inigualables palmarés, ya que este año también ganó la Copa América con Argentina, Messi, según los datos de BeSoccer, saca dos títulos al brasileño Dani Alves (44).

Leo Messi, en acción durante un partido con el Miami FC, en la MLS

Por detrás aparecen el egipcio Hossam Ashour (39), el español Andrés Iniesta (38) y el brasileño Maxwell (37). A continuación figuran el español Gerard Piqué y el galés Ryan Giggs con 36, pero a ellos se ha unido el español Sergio Busquets, que con el MLS Supporters' Shield logró su trofeo número 36.

Con 35 están el portugués Cristiano Ronaldo, el francés Karim Benzema y el británico Kenny Dalglish.

DEBATE EN TIEMPO DE JUEGO

En contra posición de estas opiniones, surgió la idea de Pedro Martín. Una idea controvertida y que generó debate en Tiempo de Juego ya que para él, Cristiano no está ya preparado para las fases finales de los campeonatos, como ocurrió en Catar y en Alemania.

"En las fases finales no rinde porque no le da. Cuando los jugadores están con los cinco sentidos puestos", indicó.

Cristiano Ronaldo celebra un gol con Portugal

Un Pedro Martín que apuntó que "la selección, mientras que esté él, no va a conseguir nada. Mira Griezmann cómo se ha quitado del medio", y eso que Pedro quiere "que lleguen a cuartos de final, o semifinales. Tienen muy buenos jugadores".

Portugal, con Cristiano, ha ganado una Liga de Naciones y una Eurocopa "aunque no jugara la final, pero entonces era el mejor jugador o el segundo".

CANALES DE WHATSAPP

