Carlos Sainz Jr bromea con la posibilidad de que su padre y Nadal lleguen a la presidencia del Real Madrid: "Si se les necesita..."

A lo largo de este fin de semana se está celebrando el Marca Sport Weekend y por el citado evento están pasando numerosas figuras del deporte, y uno de ellos ha sido el piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz.

Un Sainz que analizaba así la temporada, su último año, en Ferrari: "Hemos dado un paso adelante, ganamos más carreras, puntos y poles, pero Red Bull ha sido claramente superior al inicio y ahora McLaren y Ferrari está a la expectativa, nunca siendo los más veloces, pero siempre estamos ahí, y ante un fallo podemos ganar la carrera. A ver si ganamos otra".

Por otro lado, habló de la posibilidad de ganar una nueva victoria con Ferrari, o una con su nuevo equipo, Williams, la próxima temporada: "Soy muy cortoplacista y una victoria lo antes posible con Ferrari es lo que escogería, pero nada me haría mas ilusión que ganar una carrera en WIlliams, sería muestra de decisión acertada, de que he logrado convertir el proyecto en algo que funcione, ganador, ganar para ellos, sería casi igual o más importante en mi carrera deportiva".

El piloto madrileño dejó una de las imágenes de la temporada al conducir con una apendicitis. Sobre esa peculiar situación, Sainz señaló lo siguiente: "Al cien por cien no estaba, pero sabía que igual no podía, estaba realmente incómodo, te abren por dentro, tienes puntos que se deshacen en el estómago y poco a poco fui cogiendo confianza, pero me acostumbré, hice muy buen fin de semana y además pude ganar". Sainz dejó una icónica imagen con su padre, que también sufrió lo mismo cuando era joven y fue su padre a verle al hospital.

El pequeño de los Sainz también habló de una posible llegada de su padre a la presidencia del Real Madrid junto a Rafa Nadal, una vez que se confirmó la retirada del balear: "Me lo imagino yendo con mi padre, sería una gran pareja, pero hay que dejar a Florentino que lo hace muy bien y tiene muchos éxitos, pero si se les necesita igual se lo plantean".

DESPEDIDA DE NADAL

Como no podía ser de otra manera, el de Ferrari también hizo referencia a la retirada de Nadal anunciada este pasado jueves.

"Siempre me he querido parecer a él, es mi ídolo y mi referente además de mi padre claro, quería ser piloto en 2004 y siempre nos pusimos a él como referente, el alma que se dejan en pista y en cada punto, la actitud y humildad fuera de la pista, un ejemplo como deportista, uno de los mejores de todos los tiempos. Me dio mucha pena, a todos se nos cayó una lagrimilla, uno de los mejores deportistas del mundo y el mejor español. Mi padre también es fan de él", señaló.