Arambarri, en COPE: "El psicólogo me dijo que no sería nunca el mismo futbolista"

Mauro Arambarri cumple su octava temporada en el Getafe. El uruguayo es una de las piezas claves de Bordalás y esta temporada se está destapando como goleador. Tras dos temporadas repletas de lesiones vuelve a disfrutar del fútbol y se ha convertido en el referente del equipo. En Deportes COPE ha analizado cómo esté el equipo, su papel y ha bromeado sobre sus lanzamientos de penalti.

El '8' del Getafe suma 8 goles en LaLiga esta campaña y llega a la entrevista después de un entrenamiento de más de 3 horas ya que el equipo ha tenido una semana de vacaciones en el parón internacional: "Bordalás y yo nos conocemos muchísimo y tenemos una buena relación", confiesa antes de revelar que le falta el "premio" de regresar con Uruguay después de tantos años de lesiones: "teniendo un rendimiento parejo aquí llegará seguro", afirma.

Y es que las dos temporadas anteriores no habían sido nada fáciles por sendas lesiones de tobillo y rodilla y varias operaciones. Arambarri asegura que la gente que le rodea la he ayudado a salir de esos momentos difíciles y que lleva tiempo trabajando con un psicólogo: "Me han dado una mano tremenda, alguna duda que otra he tenido sobre si volvería a estar a mi nivel. El psicólogo me dijo que no iba a ser el mismo jugador si no diferente, pero que eso no significa ni mejor ni peor. Ahora disfruto más los entrenamientos, que antes ni siquiera podía, con los compañeros...".

Confiesa que el del Atlético de Madrid ha sido "uno de los días más importantes" de su carrera. Y es que el Getafe ganó por primera vez a Simeone con un doblete de Arambarri, pero se queda con la sensación de "volver a sentirme jugador". Eso sí, bromea con los rumores que hubo hace tiempo con su posible fichaje por el Atlético de Madrid: "nunca me llegó nada".

Ahora, es el encargado de lanzar los penaltis donde se ha hecho famoso por sus cañonazos. Cuenta cómo nació la célebre fase "buen despeje Arambarri" (en el Amsterdam Arena al despejar un balón a la grada) y asegura que "prefiero fallarlo tirando así que a un lado, a lo Panenka no voy a tirar". Finaliza hablando de su etapa en Getafe "un club con el que esta muy identificado" y no quiere oír hablar de metas más altas y solo de conseguir "la salvación".