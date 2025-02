El alegato de Paco González tras la última polémica arbitral en LaLiga: "Patrocinan el engaño y la exageración"

Rayo Vallecano y Villarreal se enfrentaban este sábado en Vallecas en la 25ª jornada de LaLiga. Un duelo con Europa en juego y que ha estado marcado por la expulsión en los últimos minutos de la primera parte de Jorge de Frutos, jugador local tras una acción con Sergi Cardona.

García verdura expulsa a De Frutos

La roja ha llegado en el minuto 42 después de que Figueroa Vázquez, el árbitro de VAR, llamara al monitor a García Verdura, colegiado de campo, para que viera una acción entre Sergi Cardona y De Frutos. Todo ocurría tras un balón perdido por el Rayo Vallecano en un ataque. El lateral izquierdo del Villarreal chocaba con el extremo vallecano y este se iba al suelo. Desde allí le tiraba una leve patada que no llegaba a impactarle directamente. Cardona caía fulminado al suelo y se quedaba allí durante un rato. Finalmente el rayista se iba a la calle.

Lo curioso es que García Verdura volvía a pitar este fin de semana después de pasar por la nevera tras no expulsar a Gallagher, jugador inglés del Atlético de Madrid, en el partido que el pasado 1 de febrero jugaron los rojiblancos ante el Mallorca. Gallagher realizó una fuerte entrada con los tacos por delante sobre Jan Salas, por la que solo vio amarilla y que debió ser algo más. Esta vez parece que el colegiado se ha excedido en su castigo.

Imagen de la jugada entre Gallagher y Salas que le costó la nevera a García Verdura.

el enfado de pedro martín

El experto arbitral de Tiempo de Juego se mostraba muy enfadado por la expulsión de De Frutos. "El jugador del Espanyol sabe que si pilla a Mbappé va a hacerle mucho daño, De Frutos sabe que no se lo va a hacer a Marc Cardona. Siempre digo que para expulsar a un jugador debe ser un indeseable y este chico no lo ha sido. Al final expulsamos por tonterías, pero es cierto que los árbitros reciben mucha presión de una sociedad que solo quiere expulsar, castigar y pitar penaltis. Están hartos de recibir ese mensaje", se quejaba amargamente Pedro Martín.

el alegato de paco gonzález

"Le raspa con los tacos, a mi no me parece que sea roja. Amarilla sí porque se ha calentado, pero nada más. Da tres pasos más y se deja caer", afirmaba el director de Tiempo de Juego sobre la jugada tras verla y afirmar que lo que hace García Verdura "es patrocinar el engaño y la exageración".

LaLiga Imágenes de la acción entre Sergi Cardona y De Frutos.

"Una parte del teatro que hay es de los árbitros porque ven una imagen de un tío en el suelo y rebuscan sin calcular si podría estar en el suelo fingiendo un minuto y medio. La exageración tiene premio y son todos iguales. Los árbitros desde arriba normalmente entran más al trapo que los de abajo. Ayer un entrenador proponía que no hubiera un árbitro en el VAR si no que un operador de vídeo tenga línea directa con el árbitro de campo y que este vaya a ver las cosas sin que el de arriba opine. Me parece bien", dejaba claro Paco González.

