ROYAL & THE SERPENT: Overwhelmed. Con Christian Villanueva como invitado.

En este episodio repasamos las Versiones encontradas del tema "Overwhelmed" de "Royal & The Serpent".

Su nombre real es Ryan Santiago. Cantautora, de Los Ángeles nacida en 1994.

Se define a sí misma como una "maníaca géminis vegana sin gluten".

Su tema "OVERWHELMED" publicado en junio de 2020, suma ya más de 70 millones de reproducciones y más de 5 millones de creaciones en TikTok."Royal & The Serpent", es una de las artistas más virales del momento. Además de las versiones que repasamos en el programa, ella misma ha creado la suya de la mano de Marky Style, acompañada por Mothica. Acaba de presentar su EP titulado "Get A Grip", en el que se incluyen dos nuevas canciones, además de su versión de "Overwhelmed"

“Cuando escribí 'Overwhelmed', estaba en un lugar en el que me sentía realmente neurótica y sobre estimulada”, dice. “Es una canción sobre mi lucha con la salud mental, la sobrecarga sensorial, las tendencias obsesivas compulsivas, etc. Pero no estoy tratando tanto de resaltar o dar glamour a la ansiedad. … Solo quiero que el oyente se sienta escuchado. Sentir como: te entiendo, estoy aquí para ti, no estás solo ... Vamos a bailar, ¿sabes?"

En cuanto a las versiones en español, la más destacada y reproducida es la que nos presenta Christian Villanueva, junto a Lean. En este episodio de Versiones Encontradas hablamos con el propio Christian, para conocer más a fondo su trabajo.

Christian Villanueva es cantante, compositor y youtuber formado en varios escenarios, que van desde el parque de atracciones de Madrid, al plató de El Hormiguero. Cuenta con más de 100.000 seguidores en YouTube y muchísimos más en todas sus redes sociales, con más de 11 millones de visualizaciones entre sus canciones y vídeos. Este Barcelonés es, del mercado musical actual, uno de los artistas más polivalentes de la industria, componiendo sus propias canciones, versionando y produciendo a su estilo las de otros artistas y haciendo sus propios vídeos para hacerse un lugar en lo que desea que sea su vida, su sueño, ser parte de la música de este país.

También nos haremos eco de las versiones de "Overwhelmed" que se han viralizado a través de TikTok. Echaremos mano de las creaciones de los perfiles en esa plataforma de: @itsluxcity @kiranandnivi @imalecchambers @theoffialdavide, entre otros.

En cuanto a "Royal & The Serpent", te contamos que es originaria de Nueva Jersey. Se convirtió en bailarina competitiva a la edad de cinco años y luego hizo la transición al teatro musical después de romperse los dos talones al saltar de un escenario. Cuando tenía 14 años, Ryan Santiago compró una guitarra y aprendió a tocar con la hermana de su vecina y amiga Donna Missal (una cantante y compositora residente en Los Ángeles).

"En algún momento comenzamos a escribir canciones juntas, y caminábamos con guitarras, tambores y agitadores, cantando para todo el vecindario", dice Ryan Santiago.

Aunque Santiago escribió canciones por su cuenta durante toda su adolescencia, pocas veces las compartía. “Fue este talento encerrado que no compartí con nadie; en realidad, no lo hice. Ni siquiera creo que fue un talento”, dice.

Pero mientras trabajaba como camarera una noche, varios años después de establecerse en Los Ángeles, Santiago recibió un poco de aliento por parte de un compañero de trabajo, que le cambió la vida. “Me escuchó cantar una canción que había escrito y me dijo: "¿Qué estás haciendo con tu vida? Tienes que hacer algo con esto", recuerda. Aquel compañero de trabajo finalmente se convirtió en su manager.

En septiembre de 2017, Santiago hizo su debut como Royal & the Serpent con "Temperance", una fascinante pista autoeditada que escribió "a capella sola, caminando hasta la parada de autobús un día". Mientras continuaba produciendo singles y ganando entusiasmo con canciones como “Weddings & Funerals” de 2019 y “Salvador Dali”, Santiago comenzó a hacerse un nombre como intérprete, llevando su electrizante show en vivo a lugares de Los Ángeles. Su incansable dedicación dio sus frutos en el verano de 2019, cuando en un espectáculo en un bar llamó la atención de Atlantic Records, que firmó con Royal & the Serpent a finales de ese año.

Santiago espera que su música pueda inspirar a otros a celebrar sus emociones más desordenadas. "Cuando la gente escucha estas canciones, quiero que se diviertan con ellas y que sepan que está bien sentir lo que sientan", dice. "Todos nos sentimos un poco fuera de control o locos a veces, todo eso es parte del ser humano".