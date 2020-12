MARIAH CAREY: All I Want For Christmas Is You. Sus versiones bajo el hechizo de un "Cuento de Navidad"

ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU!

En 1994 Mariah Carey publicaba "Merry Christmas" y probablemente ni ella misma sospechaba que en él de escondía un clásico navideño, "All I Want for Christimas is You". Cada año surgen nuevas canciones navideñas, pero muy pocas se quedan para siempre unidas a la Navidad. Esta canción es ya un villancico imprescindible y sigue viva después de 26 años. De hecho, acaba de alcanzar el puesto Número 1 en ventas en el Reino Unido Y esa es la cima de una lista que, con esta canción, aún no había conquistado, hasta ahora. ¡Pero no solo eso! Es que además en este 2020 se ha situado en el primer puesto del Bilboard Global 200.

"All I Want For Christmas is You" lleva acumulando logros desde hace mucho. En 2003 además, tomó impulso al formar parte de la banda sonora de la película "Love Actually".

Y todo esto, en 15 minutos.

Walter Afanesieff veterano compositor, coescribió con Mariah Carey este tema en 15 minutos. En una entrevista con Billboard, Afanesieff explicaba cómo componían las canciones:

“Siempre fue el mismo tipo de proceso. Escribíamos el núcleo de la canción, la música principal de la melodía, y luego algunas de las palabras estaban allí cuando terminamos de escribirla. Comencé a tocar un piano de rock 'n' roll y eso inspiró a Mariah a comenzar con la letra. Poco después comenzamos a cantar y jugando con esta canción de rock 'n' roll 'boogie', que inmediatamente se convirtió en el núcleo de lo que terminaría siendo 'All I Want for Christmas Is You'.

Probablemente sea uno de los cuartos de hora más provechosos de la historia de la música. Con la canción preparada, quedaba cantarla. ¿Sabes que se grabó en verano? Concretamente en un mes de agosto y se acondicionó el estudio con motivos navideños para que Mariah Carey entrara en ambiente. Árboles de Navidad, luces navideñas y mientras tanto, el calor azotaba el exterior de los estudios.

No se duerme en los laureles.

A pesar de todo lo conseguido y aunque puede lograr el éxito cada Navidad sin moverse de casa, Mariah Carey sigue al pie del cañón. De hecho, este año ha preparado un show exclusivo paraApple TV + en el que cuenta con un cartel de superestrellas: Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland y Mykal-Michelle Harris. Para ese show se ha estrenado la nueva versión de "Oh Santa!" junto a Ariana Grande y Jennifer Hudson

Natural de Huntington, nace el 27 de marzo de 1970. De padre venezolano y afroamericano y de madre irlandesa cantante de ópera.

Con seis años comienza su formación musical con clases de piano. Se muda a la ciudad de Nueva York a los 17 años, un día después de graduarse de la escuela, para seguir una carrera musical. Al poco tiempo, comienza a componer canciones junto a su amiga, la pianista Ben Margulies, pero su gran oportunidad llega como vocalista del coro de la famosa cantante Brenda K. Starr.

Starr la anima a creer en sus posibilidades y a lanzarse al mercado discográfico. Por esta razón, la misma K. Starr, convencida del potencial de Mariah Carey, presenta una cinta a Columbia Records donde se ve a la joven promesa en una sesión de estudio junto a ella.

La discográfica, impresionada con la capacidad vocal de la artista, le presenta un contrato para comenzar a trabajar. Tras aceptar la propuesta de Columbia, anuncia su disco homónimo en 1990. El álbum, con tal sólo cuatro singles, se convierte en todo un éxito. Además, consigue hacerse con dos premios Grammy. Uno a 'Mejor Artista nuevo y el segundo y otro a 'Mejor interpretación vocal pop'. En 1991 lanza su segundo disco, titulado 'Emotions' y, tras la repercusión de su primer álbum, presenta el EP 'MTV Unplugged' en 1992. Como curiosidad, entre éxito y éxito, se casó con Tommy Mottola, presidente de Columbia Records.

Imparable, un año después lanza su tercer trabajo, 'Music Boz', que se convierte en el disco más vendido hasta el momento. Su singles Dreamlover y Hero alcanzan el número uno en el Hot 100.

En 1994 reaparece con un lanzamiento navideño de nombre 'Merry Christmas'. Todo un exitazo gracias a su single All I Want for Christimas is you, tema que actualmente sigue escuchándose durante la Navidad.

En 1995 llega 'Daydream', su álbum más maduro que incluye la canción Fantasy, que alcanza el primer puesto en su debut, siendo Mariah Carey la primera artista femenina en conseguir dicho reto.

Carey regresa en 1997 con 'Butterfly', un disco diferente con canciones de estilo hip-hop, así como The Prince of Egypt (When You Believe), un dueto con Whitney Houston.

Heartbreaker es el primer sencillo de su álbum de 1999, 'Rainbow', con el que Carey se convierte en la primera artista en superar a los Hot 100 cada año en 10 años.

Esa primavera, estrena sello propio con el nombre de MonarC Music y, un mes más tarde, presenta su álbum: 'Charmbracelet'. Disco con el que consigue el multi-platino.

'The Emancipation of Mimi', su trabajo más famoso, aparece en 2005. Consigue, de nuevo, el multi-platino y gana tres premios Grammy (Mejor álbum de R&B contemporáneo, Mejor vocal femenina de R&B Performance y la mejor canción de R&B).

Carey vuelve a sacar disco rápidamente y en 2009 conocemos, 'Memoirs of a Imperfect Angel', con colaboraciones con The-Dream.

En 2010 sorprende con su segundo álbum de Navidad, 'Merry Christmas II You'. Otro gran éxito de la americana.

Dos años después, en 2012, apuesta por su nueva faceta como jurado de la 12ª temporada de 'American Idol'. Y 'I Am Mariah: The Elusive Chanteuse', su primer álbum para Def Jam, aparece en 2014 debutando, otra vez, como el número uno.

Tras tantos discos en el mercado, decide presentar el último con el nombre de 'Caution' (2018). Con el que vuelve a ganarse al público.

