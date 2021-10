"GHOST, el Podcast" de Versiones Encontradas

GHOST:

Ghost, es la película dirigida por Jerry Zucker en 1990 en la que Demi Moore y Patrick Swayze interpretaban a una pareja de enamorados en la que él muere. A través de una vidente llamada Oda Mae, interpretada por Whoopi Goldberg, el fallecido logra comunicarse con su amada.

Una película romántica acompañada por una de las mejores baladas del cine.

Ghost cosechó gran éxito en taquilla, además de ganar varios premios, entre ellos 2 Oscars, a la mejor actriz secundaria (Whoopi Goldbergh) y mejor guión original.

En este podcast nos hemos inspirado en la trama de la película para repasar de una manera amena, las Versiones Encontradas de una gran canción "Unchained Melody".





The Righteous Brothers:

El duo californiano compuesto por Bill Medley y Bobby Hatfield hizo esta versión en 1965 y fue rescatada en 1990 para la banda sonora de GHOST, adquiriendo una nueva dimensión. E incluso la regrabaron ese mismo año, logrando situar ambas grabaciones en las listas de ventas a la vez en 1990.

Esta canción es una de las más versionadas del siglo XX, con al menos 1500 versiones registradas.

Ha sido número 1 en varias ocasiones a lo largo de las décadas, y con versiones distintas en 1955 con Jimmy Young, 1990 con Righteous Brothers, 1995 Robson and Jerome y en 2002 con Gareth gates





Versión Original, Todd Duncan:

La música fue escrita por Alex North con la letra de Hy Zaret para la película de 1955 Unchained, en la que fue interpretada por el cantante y actor Todd Duncan. Ese año, la canción fue nominada al Óscar como mejor canción, galardón que obtuvo la canción «Love Is a Many-Splendored Thing» (para la película del mismo nombre).

Desde el mismo año de su estreno, esta canción fue versionada con gran éxito por varios artistas.

Elvis Presley:

La interpretó en su último concierto en Dakota del Sur, en 1977. Una actuación que quedo recogida en el álbum MOODY BLUE.

Robson and Jerome:

Dos actores protagonizaban una serie británica llamada "Soldier Soldier" y en uno de los episodios interpretaban esta canción. Los espectadores quedaron asombrados hasta el punto de despertar el interés por la discográfica RCA para publicar un állbum con ese tema.

El disco fue lanzado en el Reino Unido el 8 de mayo de 1995, alcanzó el número 1 en las listas y permaneció allí durante 7 semanas. Fue el sencillo más vendido de 1995. Las ventas superaron los 1,39 millones de copias. Los beneficios los entregaron a Greenpeace.

Garet Gates:

Participó en la edición británica de Pop Idol en 2002. En ese concurso hizo una versión de esta canción que después incluyó en su primer álbum "What My Heart Wants to Say". Con su versión alcanzó el número 1 y fue uno de los temas más vendidos del año en su país, el segundo más vendido de 2002. Incluso recibió la nominación al Premio Brit al Mejor Sencillo Británico.





Hay otras muchas versiones de artistas destacados entre los que se encuentran por ejemplo U2, o IL DIVO, hasta sumar centenares de revisiones a lo largo de las décadas desde 1955 hasta hoy.

Y por supuesto, las versiones más recientes, sobre los escenarios, de la mano de GHOST, El Musical, con David Bustamante y Ricky Merino.