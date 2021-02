A-HA: Take On Me. Desde el origen, hasta el videoclip de Steve Barron y sus Versiones Encontradas

Antes de convertirse en TAKE ON ME, antes de llegar A-Ha, esta canción pasó por un proceso de prueba error durante varios años. La primera versión, la semilla de Take On Me, surge en la banda BRIGEST.

BRIDGEST fue una banda noruega de estilo Punk, fundada en 1978 con grandes influencias de The Doors. Estaba formada por cuatro componentes, dos de ellos Pål Waaktaar y Magne Furuholmen. En 1980 publicaron un EP en el que no incluyeron MISS EERIE (THE JUICYFRUIT SONG) que era la génesis de TAKE ON ME. Les parecía demasiado pop, alejada del sonido punk en el que querían moverse. Sabían que era pegadiza, pero precisamente por eso, por resultar muy comercial, no les gustó. Poco después, la banda se disolvió.

Entonces Waalktaar y Furuholmen, se juntan con Morten Harket, el vocalista y forman "A-ha" en 1982. Morten descubre la maqueta de Miss Eerie y se da cuenta de que ahí hay un éxito. Empiezan a trabajar en ella y pasa a llamarse "Lesson One" en una nueva versión.

En 1983 A-Ha viaja a Londres para ser auditados por Andrew Wickham, un AR de Warner, que también se percató del potencial de ese tema y fueron fichados por la discográfica. Ahora había que producir y remezclar la música del grupo.

Y en 1984 se hizo una primera producción del tema ya como TAKE ON ME, pero no funcionó. Además, llevaba un video clip que tampoco gustó. Se vendieron apenas 300 copias.

Pero la discográfica y el grupo seguían confiando en esa canción y volvieron a producirla en 1985. En ese momento contaron con Alan Tarney como productor, quien daría el sonido final a la canción. Una vez logrado, quedaba otro factor importante para llegar al gran público de manera efectiva, el videclip.

En esos años, la música llegaba en gran parte por la Tv porque canales como Mtv hicieron desarrollar la creación de video clips. Sabían que tenían un clásico en sus manos y estaban dispuestos a seguir trabajando en él para hacerlo llegar a todo el mundo. Entonces, entró en juego el jefe creativo de Warner, que venía con una idea muy original. Había visto un sistema de grabación de animación llamado "Rotoscopia" y con esa idea y ya con la versión definitiva de Alan Tarney, el gran Steve Barron dirigió el video clip. Tras cuatro meses de arduo trabajo en el que se utilizaron más de tres mil fotogramas, se llegó a lo que todos recordamos, un video original y efectivo. La persona encargada de dibujar todos esos fotogramas, Mike Patterson, no imaginaba que aquello que estaba creando en su día fuera a convertirse en un icono pop. Pero sí, fue un éxito mundial y ganó seis premios MTV el año siguiente.