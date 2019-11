TM94 INNMIR, Marsella, La La Love You y más novedades musicales

Los Tiempos Modernos de esta semana comienzan con el esperado estreno INNMIR, “Tienes esa luz”. Se trata del primer tema propio de la Dj y productora valenciana al que pone incluso su propia voz. Otros que también de estreno son el dúo Marsella con su primer disco “Aquellas pequeñas cosas que nunca se fueron” y que presentarán hoy viernes en la Sala Sirocco de Madrid. El siguiente estreno de la semana llega de la mano de Varry Brava y Miss Caffeina con “Aquí nadie sabe tu nombre”, el himno oficial de su “Dancetería”, la unión de ambas bandas durante 4 únicas fechas.

Seguimos de estreno. Ahora con Triángulo Inverso y el primer single “Seres en movimiento” que formará parte de tu próximo trabajo que verá la luz el 24 de enero. Seguimos hablando de artistas madrileños, ahora, sobre La La Love You, que darán mucho que hablar sobre todo después de escuchar su nuevo single, “El fin del mundo”. Vamos terminando el repaso por los estrenos de esta semana con nuestro querido, Amaro Ferreiro y “Desesperadamente” y “Quiero” de los valencianos La Habitación Roja, que celebrarán el próximo año 25 años juntos y lo van a festejar por todo lo alto.

Dejamos los estrenos para comenzar a repasar las confirmaciones festivaleras que llegan, en primer lugar, con el Capital Fest con nombres como Veintiuno, Fizzy Soup, Delaporte, la nueva sensación, Ginebras y los catalanes Sidonie. También hay que hablar del Sonorama Ribera que contará con nombres como Coque Malla, Def Con Dos, Manel, Celtas Cortos, Leiva o los murcianos Viva Suecia entre otros y terminamos con el Mad Cool Festival, que sigue confirmando a grandes nombres que esta semana pasan por The Rapture, Kings of Leon o The Killers.