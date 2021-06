TM175 La La Love You, Mauri, Turpin y más novedades musicales

Hola qué tal. Bienvenidos, una vez más, a los Tiempos Modernos de la Cadena COPE. La música continúa y en este programa también. Estrenos de la semana, novedades musicales que no podemos dejar de escuchar y por supuesto, muchos conciertos que estamos deseando disfrutar como nunca y que desde aquí apoyamos en todo momento, porque la cultura ha demostrado ser segura con y sin pandemia. Así pues vamos a ello con el nuevo single de La La Love You “El día de Huki Huki” junto a “dani” y “Carlos Sadness”. Repasamos también las novedades que no podemos quitarnos de la cabeza y empezamos por los chicos de Mauri con “Huye a la deriva”





Escuchamos y bailamos también al ritmo de “Influencer” el nuevo single de Turpin









Vamos ahora con una de las voces femeninas del momento, la de Paulamún con su primer single, “Ni tan mal”









Dejamos las novedades para repasar los festivales y ciclos de conciertos. Empezamos por el Festival Jardín de las Delicias que se celebrará el 25 de septiembre con artistas tan geniales como Nil Moliner, Izal, Dani Fernandez, Maren o los toledanos Veintiuno que presentarán su nuevo trabajo de estudio, Corazonada

También en Madrid vamos a seguir disfrutando de las Noches del Botánico que se celebrarán en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid durante las noches de junio y julio









Dejamos Madrid y nos vamos a ir hasta Castro Urdiales con el Festival Sónica desde el 16 de julio y hasta el próximo 1 de agosto artistas como Chica Sobresalto





Cruzamos el país ahora para situarnos en San Fernando con el ciclo Bahía Sound, un gran ciclo de conciertos donde podemos disfrutar a ELYELLA, Lori Meyers, Zahara y muchos más









Nos acercamos al final del programa, no sin antes, recordar un concierto muy especial, el de La Casa Azul el 23 de abril del 2022 en la sala La Riviera de Madrid





Y el broche final de los Tiempos Modernos llega protagonizado Samantha Hudson con su nuevo temazo “Disco Jetlag”