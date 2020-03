TM108 Arde Bogotá, Bangoo, Tremenda Jauría y más novedades musicales

Los Tiempos Modernos de esta semana comienzan con los valencianos “Bangoo” y su nuevo single “Videogames”. Otros que también están de estreno son “Arde Bogotá” que presentan “Big Bang”, el segundo single del próximo adelanto de la banda de Cartagena que se formó hace ya 3 años.

De los dos estrenos de esta semana nos vamos con los festivales nacionales que comienzan con el cierre del cartel del Festival Conexión Valladolid. Lo ha hecho incorporando un total de 25 nuevos nombres entre los que destacan, The Killer Barbies, Juancho Marqués, Kitai, Tecanela, Sienna o lo murcianos Second. Desde Valladolid nos vamos hasta el MUWI La Rioja Fest que ha sumado esta semana a su cartel a León Benavente. Nos vamos ahora hasta la localidad navarra de Viana con el Mugacu Fest. que ha incorporado al gallego Xoel López y los catalanes Sidonie. Viajamos desde Navarra hasta Benidorm, con el Low Festival y los nuevos nombres como Foster the People, Shinova, Dora, Muevelo Reina, Flash Show Djs y la malagueña, Annie B Sweet que llegará a Benidorm con su último trabajo “Universo por Estrenar”. Terminamos el repaso festivalero con el Planeta Sound de Ponferrada que han sumado esta semana Gotelé, Siete Picas, Pandorado, Ladilla Rusa y Sidonie, entre otros.

Dejamos los festivales nacionales para recordar una de las citas imperdibles de cada año, los Premios MIN que se celebrarán el próximo 11 de marzo en el Teatro Circo Price. Antes de ir terminando recordamos un concierto muy especial. El fin de gira de Miss Caffeina en el Wizink Center, antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid el 14 de noviembre. Y el broche final de los Tiempos Modernos llega protagonizado por Tremenda Jauría con el remix de “Tu no eres mi Papi”, el alegato feminista junto a Tribade y Mafalda.