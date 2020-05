La verdad: un elemento de progreso que nos hace humanos

Nunca hemos estado más informados que ahora, con miles de fuentes de información a través de las herramientas tecnológicas, pero por ello, vivimos episodios difíciles de entender. La verdad es cada vez más inaccesible y costosa. A nuestro tiempo le llaman el de la 'posverdad', el de las 'fakenews'. En el podcast del periodista y sacerdote Josetxo Vera, 'Siempre Aprendiendo', ahondamos en esta cuestión.

Existe la verdad. Hay muchas personas que no distinguen la verdad de la opinión. ¿Qué es la verdad? Es la adecuación de mi intelecto a una realidad que observo, dibujo y estudio. Existe un elemento y mi cabeza es capaz de diseñarla. Ello implica que existen las cosas aunque yo no las conozca. Es verdad también que el objeto no deja de existir cuando ya lo conozco y lo dibujo en mi cabeza. La verdad es esencial en la vida, porque el mundo solo progresa y crece con la verdad.

Cuando hay un silencio ante la verdad, que hacemos tantas veces por lo incómodo, el progreso se detiene. Es peor cuando hay una mentira, que es decir lo contrario y el mundo se hace más inhumano, retrocede.

Hay muchas instituciones que buscan ponernos en relación con la verdad, nos ayudan a crearnos en la mente una imagen adecuada sobre realidades que existen fuera y que no soy capaz de alcanzar con una experiencia personal: las universidades o escuelas son ejemplos de ello. Ellos me enseñan donde está Australia y cómo es el país, para yo diseñar una idea. El arte, los museos, los cuadros, las religiones o la literatura me ayudan a dibujar un boceto sobre sus realidades. Necesito la verdad para crecer.

La verdad nos hará libre, dice el Evangelio. Es una necesidad intrínseca del ser humano. Y los medios de comunicación nos ponen en relación con la verdad. Tengo derecho a conocer la verdad, y para que haya un derecho, tiene que haber el deber de alguien de contárnosla, y ahí los medios jugamos un papel esencial, ya que hacen de intermediario. Los medios son empresas que buscan la verdad y me la sirven.

El problema es cuando existen empresas que transmiten noticias más vendibles, las que despiertan el morbo de las personas, o tienen la tentación de hacer títulos vacíos para conseguir el click fácil. Estas formas de informar buscan obtener un beneficio económico, por lo que su servicio a la sociedad es sospechoso. Por tanto, los medios deben informar con rigor y que sirva al derecho de la sociedad a conocer la verdad para ser libre.

Luego hay otros agentes como los gabinetes de prensa, de partidos... que buscan ofrecernos su verdad, lo que genera un ruido informativo.