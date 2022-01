Xeinn: "Estamos luchando con la productora del Benidorm Fest para hacer la puesta en escena que queremos"

Como si se tratara de una epopeya griega, Xeinn llega al Benidorm Fest con ansias de conquistar Eurovisión. El joven madrileño - que en realidad se llama Alejandro Agudín y debe su nombre artístico al griego clásico - comenzó a dedicarse a la música cuando tenía apenas siete u ocho años. Después, ingresó en el coro de su colegio y de ahí - tras un pequeño paréntesis donde se buscó a sí mismo - regresó para encandilar a sus más de 200.000 seguidores en Youtube con vídeos de covers y tambien temas propios.

Ahora ha llamado a la puerta de Eurovisión con "Eco", un tema de corte internacional avalado por nombres como los de Carlos Marco (exintegrante de Auryn) o Thomas G:son (autor de la ganadora "Euphoria" de Loreen). "A Carlos le gusta mucho cómo canto y siempre hemos tenido buena relación. Cuando junto al equipo internacional hablaron de crear 'Eco' para el Benidorm Fest, pensaron en mí. Y nada más recibir la noticia, fui a por ello", ha dicho durante una entrevista en el programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE.

Un paso "muy heavy" para un artista que, admite, a veces tener cierto pudor a cantar delante de su familia o amigos. "Tengo menos miedo a cantar ante un gran público sobre un escenario que a hacerlo delante de mi entorno más cercano. Pero ahora estoy cantando frente a mis padres y mis amigos para controlar los nervios", explica.

Aunque el Benidorm Fest no es su primera prueba de fuego en televisión. Hace tres años decidió probar suerte en "Got Talent", aunque allí tuvo una mala experiencia con Risto Mejide. "Fui al concurso con un amigo guitarrista y a Risto no le gustó cómo tocaba. Y me dijo que sólo me daba su 'sí' si prescindía de mi colega. Yo, por supuesto, le dije que no. La verdad es que la situación fue un poco retorcida y mi amigo salió tocado de aquella experiencia ante las cámaras", ha dicho.

En el Benidorm Fest, a Xeinn le ha tocado ahora pelear por la puesta en escena que quiere mostrar ante millones de españoles. "En mi equipo artístico cuento con César Rodríguez, que es coreógrafo y director escénico precisamente de 'Got Talent' o 'The dancer'. Tenemos un concepto muy pensado, pero estamos luchando con la producción del Benidorm Fest para que nos dejen hacer todo lo que queremos. No sé si nos van permitir todo, pero lo vamos a intentar porque es una apuesta muy fuerte", ha expresado.

De momento, Xeinn está encantado con la acogida que ha tenido su tema y acepta de buen grado las pocas críticas que ha recibido. "El éxito conlleva que tengas haters. Y uno tiene que saber cómo asumir esos comentarios y canalizarlos. Yo nunca pierdo los estribos y confío en mi talento y en mi equipo. Vamos a sorprender en Benidorm y algunas personas que nos critican ahora seguro que acaban cambiando de opinión", expresa.

El 'tímido' Xeinn es una caja de sorpresas que se crece conforme avanza la entrevista. Y acaba confesando su gran intéres por la actualidad, la situación del mundo y la política. De hecho, no descarta algún día formar parte de este complicado mucho. "Mi futuro está en la música, pero siempre he tenido la necesidad de aportar algo más. Creo que si eres político puedes cambiar las cosas en favor de los ciudadanos", resalta.