Sara Deop, sobre sus rivales en el Benidorm Fest: "La canción que más escucho es 'Ay mamá'"

Sara Deop llegó tarde a la carrera eurovisiva. Aunque fue anunciada junto al resto de participantes para el Benidorm Fest, un positivo por coronavirus y un tardío lanzamiento de su canción en las plataformas digitales ha hecho que muchos consideren que se encuentra algo rezagada frente a sus rivales. Sin embargo, esta mallorquina de 19 años sueña con ganar la preselección y representar a España en Eurovisión con su canción "Make You Say".

"Supe que era positiva el día de año nuevo y me tocó ensayar a tope entre cuatro paredes, encerrada en mi habitación", cuenta en una entrevista al programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE. Esto también hizo que su tema saliera más tarde al mercado. "Puede que esto haya supuesto que la gente haya tenido menos tiempo para escucharla, pero creo que todo se va a decidir en Benidorm", asegura ante aquellos que pueden dudar de sus opciones.

Sara reconoce estar "un poco nerviosa" ante la gran cita, pero no dudó en embarcarse en este reto. "Sabía que esta experiencia no me lo podía perder. Me estoy preparando físicamente y psicológicamente para este momento. La canción es un regalo porque tiene unos compositores muy buenos y es mi rollo. Puede aportar frescura al festival, el toque latino, el baile, la explosión en el escenario... ", cuenta.

Aunque es la benjamina de todos los participantes, lo cierto es que Sara ya sabe lo que es participar en un concurso de televisión. Con sólo 13 años llegó a ser finalista de "La Voz Kids" en el equipo de Rosario Flores. "A 'La Voz kids' fui a jugar. En ese momento, yo no tenía ni idea de lo que era salir por la tele y la responsabilidad que conllevaba. Ahora sé lo que tengo que hacer y me lo tomo con más nervios", asegura. Su sueño, eso sí, permanece inalterable: que la gente ponga su música para tener un buen día.

No ganó "La Voz Kids" pero se quedó muy cerca del triunfo. Y en el festival de Benidorm no se ve por debajo pese a la gran calidad de las propuestas presentadas. "Para mí todas mis canciones son increíbles y pueden hacer un buen papel en Eurovisión. No sé quién puede ganar, pero todos tienen sus fans. He de decir que la que yo más escucho es "Ay mamá" de Rigoberta Bandini. Es muy buena canción", concluye.