Mercedes Valimaña, del trío "La La La": "Massiel siempre nos ha ignorado"

Los recuerdos se amontonan en la memoria de Mercedes Valimaña. La artista andaluza (El Puerto de Santa María, 1936) ostenta un récord muy importante: es la persona que más veces ha representado a España en Eurovisión. Como corista, estuvo acompañando a Massiel (1968), Julio Iglesias (1970), Karina (1971), Sergio y Estíbaliz (1965) y José Vélez (1978). "Pero pisé una vez más el escenario de Eurovisión, aunque no representando a España", se apresura a decir. "Estuve en los coros de la candidatura noruega cuando el festival se celebró en Madrid. Y quedamos los últimos. Pero eso también fue un festival de Eurovisión, ¿no?", dice con una risa envolvente.

La carrera artística de Mercedes está trufada de éxitos, a veces a la sombra de algunos de nuestros grandes mitos de la música y también poniendo la voz a recordados anuncios de televisión o melodías de míticas series. Pero la 'macaria', como así la llaman también, pasará a la historia por formar parte del mítico "trío La La La" que acompañó a Massiel en aquella noche mágica de Londres. Un triunfo irrepetible que cambió su vida para siempre.

Pero, ¿cómo llegó Mercedes a formar parte del trío La La La? Su madre fue quien le metió la música por las venas cuando era niña. "Yo no quería estudiar canto ni tocar el piano porque era muy pequeña. Pero mis primeras profesoras le decían a mi madre que no lo dejara porque valía mucho", recuerda. Ya de mayor, se fue a estudiar al conservatorio de Madrid. Y un anuncio de una famosa bebida azucarada le dio pase directo a Zafiro, la discográfica que se encargó de las candidaturas de Serrat y Massiel. "A nosotros nos llamaron de la casa de discos para hacer los coros del 'La La La'. Nosotros íbamos a ir a Eurovisión sí o sí, independientemente de quien fuera el cantante. Grabamos con Serrat y luego en el tono de Massiel", rememora.

En Londres, Merche, María Dolores y María Jesús vivieron la experiencia como unas "paletas". Eso sí, la discográfica les puso el hotel en las afueras de la ciudad, mientras que Massiel y el resto del séquito pernoctaban en pleno centro de Londres. "Sólo veíamos a Massiel en los ensayos", recuerda. Con 'La Tanqueta de Leganitos', la relación nunca fue fácil. "Massiel iba de diva. Siempre ha ido de diva y nosotras íbamos de paletas. Una vez, en lo ensayos, me confundieron con Massiel porque tenía el pelo largo. Un portugués me pidió cantar conmigo pensando que era ella. Así que Massiel, que es muy lista, nos puso a las tres unos moños para que no hubiera más equívocos", describe.

Mercedes se queja en su entrevista en el programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE que Massiel siempre les ha ignorado. "Cuando se cumplieron 30 años del 'La La La', José Luis Uribarri organizó un programa especial que se emitió a través de TVE. Él mismo no llamó para volver a cantar juntas la canción, pero Massiel se llevó a una niña para interpretarla a modo de rap y no permitió que cantáramos con ella. Nunca he entendido esa alergia que nos tenía", señala. A día de hoy, su relación con Massiel es nula. Muy diferente al trato con otros grandes artistas con los que ha trabajado a lo largo de su carrera, como es el caso de Julio Iglesias, Karina o José Luis Perales.

La 'Macaria' cree que tal vez no se reconoció al trío 'La La La' como debió ser tras el triunfo en Eurovisión, pero su premio para ella son los recuerdos que ha ido coleccionando a lo largo de su vida. Ella nunca podrá olvidar aquella noche, el empujón que le dieron para que saliera al escenario para cantar de nuevo o la emoción de un regreso triunfal a casa. Pero lo más importante es que la música española les ha dejado un hueco para la historia.