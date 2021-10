Levi Díaz, la voz de España en Eurovisión Junior: "Estamos pensando en la escenografía, pero aún no hay nada"

La cuenta atrás se ha puesto en marcha para Eurovisión Junior 2021, pero Levi Díaz, el representante español, no está "nervioso". "Estoy emocionado. Tengo muchas ganas de ir y de demostrar a Europa mi talento, pero para nada nervioso", señala. Su tono de voz transmite alegría y optimismo, los mismos sentimientos que rezuman en las notas de "Reír", su canción para el festival. A España le va particularmente bien en el concurso infantil, a diferencia del formato senior, con dos últimas medallas de bronce consecutivas obtenidas por Melani (2019) y Soleá (2020). El reto de Levi Díaz para este 19 de diciembre en París es mayúsculo, pero él se aferra a la oportunidad que se le ha brindado. "Si gano, genial. Y si no, también", señala.

En una entrevista en el programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE, el artista catalán asegura que ensaya todos los días el tema con su profesor de canto y que no tiene miedo a una posible coreografía. "Me defiendo bailando. Si me pones una coreografía y la trabajo, me sale de diez", asegura el ganador de "La Voz Kids". SI bailará o no en Eurovisión Junior es una incógnita porque, de momento, no hay nada fijado para la actuación de la final. "Estamos pensando en la puesta en escena, pero todavía no hay cosas", ha dicho.

Levi Díaz enamoró a la audiencia de "La Voz Kids" interpretando baladas, aunque en esta ocasión ha decidido salir de su "zona de confort" con una propuesta más enérgica y mediterránea. "Gracias a 'Reír' he descubierto que me siento muy cómodo cantando pop latino", explica. Aún así, asegura que en su carrera musical apostará por ambos estilos.

Para el intérprete, ir a Eurovisión Junior es "un sueño" que jamás pensó que se iba a cumplir. "He visto las últimas ediciones de Eurovisión Junior y los senior con Ruth Lorenzo o Barei", explica. Será su primera vez en París, ciudad a la que piensa llevar a toda su familia. En especial, su abuela. "A ella le hace mucha ilusión verme en programas y festivales tan grandes. Ha estado ahí siempre y me ha ayudado en la música. Gane o no va a estar orgullosa", subraya.

Eurovisión Junior es sólo una etapa más en la carrera musical de Levi Díaz, ya que el joven tiene en su agenda seguir formándose. "Dentro de unos años me veo mudándome a EE.UU. para seguir aprendiendo y que el día de mañana pueda tener una carrera y poder dedicarme a la música", ha concluido.