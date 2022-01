Tanxugueiras, cerca de hacer historia: ¿una canción en gallego representando a España en Eurovisión?

Tanxugueiras, a punto de hacer historia en la música española. El grupo de cantareiras y pandereteiras ha conseguido ser el primero en participar en una fase final de una preselección para Eurovisión con una canción en un idioma cooficial. "Terra" es un tema en gallego que también contiene alguna frase en euskera, catalán y asturiano. Una declaración de principios para cantar con su fusión de folk y música tradicional que, en lo que se refiere al idioma, no existen fronteras.

O, al menos, no debe haberlas. Porque Aida, Olaia y Sabela saben que si su canción es elegida en el Benidorm Fest como la candidatura de España en Eurovisión 2022, el debate sobre si una canción en gallego debe representar a todo un país va a copar numerosos titulares. "Se va a abrir el debate, pero bien", vaticina Sabela en una entrevista al programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE. Un debate que, a sus ojos, le apena que siga existiendo en pleno siglo XXI. "Vivimos en un Estado con muchas CC.AA y cada una tiene su cultura, su base y muchas de ellas su propio idioma. Para nosotras, es una riqueza enorme que en un mismo país existan diferentes lenguas", asegura. Sabela cree que será bueno que en caso de ganar y representar a España se abra dicho debate, "pero que la gente no se enfade, que diga su opinión tranquilamente, con educación y que no politice el asunto", pide. Y subraya: "La música es música y el arte es arte. Las culturas tienen que convivir".

Escuchar por primera vez el gallego en Eurovisión no es una posibilidad remota. Las encuestas las sitúan como favoritas, aunque ellas no quieren asumir este papel. "Damos mucho las gracias a las personas que nos apoyan, pero hay propuestas muy buenas y nosotros somos una más. No estamos por debajo de ninguna ni por encima", dice una Sabela "flipada" por el submundo eurofan que ha descubierto tas anunciarse su participación en el Benidorm Fest. "Estamos intentando gestionar todo lo que nos está pasando. En Galicia somos muy conocidas pero llegábamos a un público muy concreto. Ahora, nos está escuchando muchísima gente", dice.