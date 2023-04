Sexta meditación. Sábado Santo

¿Te sucede que el Sábado Santo es el día del Triduo pascual que más descuidas, ansioso por pasar de la cruz del viernes al aleluya del domingo? Para que esto no te ocurra, puedes fijarte en las mujeres que acompañaron a la Virgen en todo momento. Para ellas, como para nosotros, era la hora más oscura. Pero en esta situación las mujeres no se quedaron paralizadas, no cedieron a las fuerzas oscuras de la lamentación y del remordimiento, no se encerraron en el pesimismo, no huyeron de la realidad. Realizaron algo sencillo y extraordinario: prepararon en sus casas los perfumes para el cuerpo de Jesús. (...) Sin saberlo, esas mujeres preparaban en la oscuridad de aquel sábado el amanecer del “primer día de la semana”, día que cambiaría la historia.