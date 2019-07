La historia de Ibón Casas, el rockero invidente que sueña con involucrar a Steve Wonder en sus proyectos

'Apaga la luz y verás' es mucho más que una canción. Es el eje central del proyecto y la asociación cultural sin ánimo de lucro 'Dame Tvisión', que tiene su sede en Donosti-San Sebastián. Esta pequeña entidad lucha para dar visibilidad a la ceguera a nivel mundial. En noviembre de 2011 surgió el proyecto y, en abril de 2014, se constituyeron como asociación. El autor de esta obra musical es el rockero donostiarra Ibón Casas, que además lidera la asociación.

Casas padece una enfermedad rara ocular, llamada retinosis pigmentaria. Se trata de una de tantas enfermedades muy poco conocidas que conducen irrevocablemente a la ceguera en mucho de los casos. El objetivo de la asociación, a través de su campaña 'Rebeldes contra la ceguera' y 'Apaga la luz y verás' como bandera, es involucrar al músico ciego Stevie Wonder, residente en Los Ángeles, para pedirle colaboración con esta causa.

En 'Imparables', Ibón Casas ha recordado cómo recuerda el día en el que le detectaron su enfermedad: “Cuando tenía tres años y medio mis padres se dieron cuenta de que me tropezaba con los obstáculos o me costaba ver los objetos. Me llevaron a un óptico que me puso unas gafas, porque también tengo miopía y astigmatismo, pero aquello no terminaba de solucionar el problema. Al fnal me acabaron diagnosticando retinosis pigmentaria."

A día de hoy, el ojo derecho de Ibón está perdido. Al izquierdo le resta poca vida visual. Una limitación que no le ha impedido llevar una vida muy activa: “Soy un rebelde desde crío. He hecho y hago lo que me da la gana. Lo he pasado mal, pero ahí ha estado mi madre que me dijo las cosas claras. A ella le debo la vida, desde pequeño me dijo... “Ibón que ves mal ya te lo sabes, ahora a ver qué puedes hacer con esto”.

La vida de este rockero donostarria gira las 24 horas del día en torno a la asociación 'Dame Tvisión': “El proyecto nació hace siete años y medio con el objetivo de impulsar nuestro documental solidario 'Apaga la luz y verás'. Un proyecto al que cada vez se suma más gente porque no implica invertir dinero, ni asociarse. De este documental nació la campaña 'Rebeldes contra la ceguera', con el que pretendemos sacar a los ciego a la calle y hacer ruido, mucho ruido.”

Y es que Ibón Casas, lamenta que pese a todas las campañas que se impulsen, nunca será suficiente: “Ni siquiera hay países en el que ser ciego se admite. Os voy a contar una anécdota y es que uno de nuestros socios ha estado en Rusia. En una ocasión, preguntó cómo resuelven el problema de la accesibilidad para los invidentes, y ni siquiera se planteaban de lo que les estaba hablando. Si mostramos limitaciones damos pena, pero si nos mostramos demasiado fuertes parece que no nos pasa nada. Hay mucha utilidad en las personas ciegas.”