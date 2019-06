¿Debe haber una edad tope para conducir?

Ya generó hace unos meses cierto revuelo en el Reino Unido el accidente de tráfico que sufrió el Duque de Edimburgo, el marido de Isabel II, en una carretera de Sandringham. El accidente no hubiera sido noticia de no tratarse de un miembro destacado de la Familia Real británica, y tampoco hubiera generado tanta polémica por la edad del protagonista: 97 años. El Duque de Edimburgo no sufrió ningún rasguño tras el choque con otro vehículo, aunque sus dos ocupantes sí que resultaron heridos.

Tras conocer la noticia, en 'Imparables' nos hemos planteado la siguiente pregunta: ¿se debe establecer un límite de edad para conducir? El presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico, Joaquín Jiménez, no es partidario de tomar esta medida, pero sí de endurecer las revisiones médicas: “El examen que se realizan desde los centros médicos autorizados por la DGT debe ser más estricto y serio, y en el que el facultativo debe determinar si el conductor es apto o no para seguir conduciendo”.

Jiménez apunta que lo recomendable sería dirigirse hacia el sistema de los países nórdicos: “En estos países, es el propio conductor quien notifica al centro médico su deficiencia. Tienen más asumido que a mayor edad, menores capacidades y reflejos. Es ley de vida.”