La captación de yihadistas sigue presente en el barrio de El Príncipe

Ponemos el foco en uno de los barrios con mayor índice de marginalidad en España: El Príncipe de Ceuta, donde hay censados unos 10.000 habitantes, de los cuales el 99% son musulmanes pese a su nacionalidad española. El desempleo, abandono escolar temprano, la pobreza o la delincuencia marcan el día a día de la zona: “Las infraestructuras son muy pobres, en la mayoría de las viviendas no llega ni luz ni agua. Casi todas son ilegales, con más de 100 años de antigüedad”, nos ha contado Mohammed, un vecino de El Príncipe.

A estos problemas se suma en los últimos años el proceso de radicalización de un sector de la población, especialmente entre los jóvenes: “Son chicos que suelen rondar entre los 16 y los 21 años, sin formación, que se han marchado a los países en conflicto captados por el yihadismo. Al no tener estudios, es muy fácil convencerles, porque tampoco tienen otra salida más que la delincuencia. Es una situación muy preocupante que hemos denunciado constantemente a las administraciones sin que haya respuesta.”

Mohammed vigila de manera constante al entorno de sus tres hijos: “Me preocupa mucho sus futuros, porque están rodeados de delincuentes. No tengo más remedio que vigilarles para que no caigan en la delincuencia o en el radicalismo. Los tres están escolarizados, quiero que tengan sus estudios y que no se dejen manipular.”

Lo que tiene claro Mohammed, es que la serie emitida por televisión hace unos años, “El Príncipe”, no contribuyó a mejorar su imagen: “La serie nos marcó como un ghetto, una zona donde lo que predomina es el terrorismo. Hoy en día no es la realidad del barrio, aunque podría volver a pasar. Lo único positivo de la serie es que dio visibilidad al problema en toda España.”