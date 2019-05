Viviana Fernáncez-Pico: “Un niño autista que se siente querido va a llegar al máximo de sus potenciales"

Cuando recibimos este libro lo afrontamos como cada título que nos llega, con interés y respeto. Pero cuando leímos la obra de Viviana Fernández-Pico supimos que tenía que venir a hablar de él en familia. Porque “Te dibujaré una armadura” rezuma familia e implica querer conocer un poco más a su protagonista a Otto, y que mejor manera que a través de los ojos y la lucha de su madre.



Viviana ha venido a Hablar en familia para hablarnos de esta mirada literaria al mundo del autismo que ha tomado forma de libro. Lo edita Espasa.



“Mi niño no dibuja ni escribe, tampoco lo intenta. Coge el lápiz, hace una raya y con eso es suficiente. Entonces le obligo a hacer sus cuadernos de caligrafía, a unir puntos, a crear formas. Se concentra, se esmera, pone interés y después vuelve corriendo a su lado de la orilla, adonde quiera que él vive, adonde no puedo acompañarle”, escribe Viviana en la contraportada de este libro. Es uno de los textos llenos de sentimiento y poesía que se intercalan con la narración de la historia.



En él cuenta su experiencia como madre de un niño que después de vivir en numerosos países comienza a dar muestras de que algo no va bien en su aprendizaje. Los padres lo achacaron a que su desarrollo en los primeros años de vida transcurrió en lugares con diferentes idiomas. Pero no, había algo más que tienen que descubrir junto a Otto y tienen que pelear con él y para él. Porque Viviana detalla momentos de su vida donde el rechazo social es doloroso. Donde padres con niños neurotípicos te dan la espalda, donde colegios no entienden ni quieren saber cómo ayudarle, pero aun así, la lucha por seguir es total.



Esta familia que se vuelca con Otto consigue sacar adelante la vida de este niño, y su madre, en este libro nos hace partícipes de cómo es posible. Llena de vitalidad Viviana se aleja del victimismo, no quiere ser la “pobre madre de Otto”: “La mamá, y el papá somos algo más que los padres del niño con autismo. Nuestros hijos tiene un montón de virtudes, un montón de encantos, y nos dan un montón de felicidad, y de momentos estupendos, además de los malos. Pero no podemos ir con la nube negra a todas partes, y diciendo: ¡oh, yo, la madre coraje! Pues al final te pierdes un montón de cosas maravillosas del niño, de la vida y de ti mismo. Hay que sacarle partido a lo que nos toca”. Viviana reconoce que “Otto tiene muchas dificultades, pero es un niño disfrutón con mucha empatía. Esto va de querer a nuestros hijos como son”.



Si quieres conocer un poco más la historia de Otto dale al play. Puedes escuchar íntegramente la entrevista que hemos preparado, sin cortes, sin editar. Y luego nos cuentas qué te parece.