Una madre gana una carrera extrema parando para dar de mamar

¿Cuántas veces has dicho que desde que eres madre no puedes hacer lo mismo que hacías? No vuelvas a decirlo ni una sola vez porque no es verdad. Puedes hacer más cosas. Y si no que se lo digan a la británica Jasmin Paris, quien ha vencido en una carrera de 430 km parando para la lactancia. Se ha pasado 80 horas corriendo o caminando, casi sufriendo alucinaciones. En fin, una gesta increíble.



Tiene una niña de 14 meses a la que da de mamar y en cada punto de control se ha parado a sacarse la leche para que la pequeña Rowan pudiera seguir alimentándose de manera natural. Al parecer había decidido dejar la lactancia en Navidades, pero la pequeña contrajo varias infecciones víricas y al final se le echó encima The Montane Spine Race y mira tú por donde, tuvo que seguir. ¿Y Por qué ha ganado? Por lo visto, ha dormido muy poco porque ella con la peque se pasa las noche sen vela. ¿Hay mejor entrenamiento? Te suena, seguro. Sergio Barbosa, ha contado en Herrera en COPE su historia brevemente pero le hemos pedido que profundizara un poco más. Te invitamos a que lo escuches.



¡Ah! Y si quieres más datos que justifican eso de que podemos con todo mira: tiene 35 años, es investigadora en la Universidad de Edimburgo y corre sólo desde hace once años cuando terminó Veterinaria. Estuvo corriendo embarazada hasta que tuvo a su hija. Eso sí, ahora no hay quien la pare.