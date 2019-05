“Te dibujaré una armadura” la historia de Otto, un pequeño con autismo y la lucha de su familia

A lo mejor piensas que te vas a encontrar una historia triste en este libro. Nada de eso. Y no es una historia triste básicamente porque su autora Viviana Fernández-Pico, la madre de Otto, huye del victimismo. Sí, su hijo mayor tiene autismo pero también una familia remando en la misma dirección que su pequeño. En este podcast escucharás a Manuel el padre, a su hermano Alejo y al propio Otto.



“La mamá, y el papá somos algo más que los padres del niño con autismo. Nuestros hijos tiene un montón de virtudes, un montón de encantos, y nos dan un montón de felicidad y de momentos estupendos, además de los malos. Pero no podemos ir con la nube negra a todas partes, y diciendo: ¡oh, yo, la madre coraje! Pues al final te pierdes un montón de cosas maravillosas del niño, de la vida y de ti mismo. Hay que sacarle partido a lo que nos toca”, nos cuenta Viviana.



Es un libro con mucha poesía para describir a “corazón de cachelo”, como lo llaman cariñosamente. No es un libro liberador porque ha movido muchos sentimientos en la autora; momentos que estaban tapados por el polvo del seguir-adelante pero que han salido a la luz al escribir estas líneas. Es un libro de una familia con un niño con autismo que puede servir para otras familias que estén pasando por lo mismo; es sobre todo para familias que no han pasado por ello pero que conviene que entiendan lo que supone aceptar, querer y entender a estos niños para que lleguen a integrarse en nuestra sociedad.



Para completar la entrevista más personal hemos querido acercarnos a la enfermedad, el diagnóstico, los tratamientos y la realidad profesional a través del neuropediatra Manuel Antonio Fernanez. Es Director del Instituto andaluz de Neurología Pediátrica y su punto de vista desde la medicina es fundamental.



Uno de los muros que encuentran estos padres es la incomprensión por parte de los colegios o profesores a los que recurren. Nos hemos dado cuenta que el apoyo vocacional es necesario y reparador. Hemos encontrado a una profesora de Valencia especializada en trastorno autista y trastornos del lenguaje que nos descubre las cosas buenas que tienen estos niños y lo que es más importante, qué necesitan escuchar estas familias. Se trata de Iris Carabal Reyes, todo un descubrimiento.



Otto tiene mucha suerte, escucha el podcast completo para entenderlo. Igual te sientes identificado porque estáis pasando por lo mismo, o simplemente te sirve paraentender y ayudar a familias que viven y luchan por integrar en la sociedad a sus hijos, y a veces se lo ponemos difícil.