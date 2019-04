Cómo preparar un potaje y conseguir que se lo coman

Lo primero es más fácil que lo segundo. La receta del tradicional guiso de vigilia se prepara en cada región de España de una manera, incluso en cada casa la receta es diferente. Es uno de los platos nutricionalmente más completos por todo lo que lleva, garbanzos, espinacas, bacalao y huevo duro. Le hemos pedido a María Marín al frente de la exitosa cuenta de instagram @Cenasparapeques que nos diga cuál es su receta para preparar un buen potaje.

Hay que reconocer que la espinaca flotando sobre el caldo, mezclada con la textura de los garbanzos no es agradable para muchos niños que no soportan las verduras. No te engañes, si tus hijos no comen verduras normalmente esta Semana Santa no lo vas a conseguir. ¿O sí? La propuesta de María es ideal. Puedes retirar los garbanzos, el bacalao y las espinacas, escurrirlos bien, triturarlos. Sustituye el huevo duro por un huevo batido que te permita hacer bolitas y hornéalas. Seguro que triunfas.

Es toda una idea para que los más pequeños puedan comerse un potaje completo. ¿Y tú cómo haces para que tus hijos se coman el potaje? ¿Les gusta? ¿Y algún truco para darle sabor? Se aceptan recomendaciones. Ah, y dale al play para la receta completa.