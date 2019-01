El CERMI explica porqué apoya la decisión de la supresión de los colegios especiales

El gobierno prevé un cambio en la educación especial que de momento empieza por algunas comunidades donde la ley ya ha desarrollado los mecanismos para hacer desaparecer los colegios de educación especial.



El objetivo es que estos niños estén en colegios convencionales integrados con el resto de pequeños sin discapacidad. De hecho, 181.530 estudian en centros ordinarios compartiendo clase con el alumnado general. Pero otros 35.886, el 17% del total, lo hacían en centros especiales o aulas específicas de colegios ordinarios, dos modalidades rechazadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En España hay 477 centros de educación especial. El 59% son privados, casi todos concertados. Los públicos representan el 41%, pero acogen al 58% del alumnado.



Hay muchos padres a los que hemos escuchado en Hablar en familia que no están de acuerdo con este cambio, quieren que se mantenga la educación especial por diferentes motivos. Hoy queremos escuchar el otro lado de la historia, las organizaciones de discapacitados que sí apoyan este cambio. Concretamente el CERMI, que es una de las organizaciones que denuncia ante Naciones Unidas que ese tipo de educación es discriminatoria.



Jesús Martín, delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha contado que es necesario que España cumpla la ley con la que se comprometió internacionalmente, algo que no hace desde hace 10 años. Defienden que el gobierno tiene que ofrecer todos los mecanismos para que las escuelas puedan acoger a estos pequeños que hagan las mismas actividades que el resto de sus compañeros. Dicen que lo contrario es segregar y discriminar. No nos gusta polemizar, ya lo sabes, pero en este caso es muy difícil no hacerlo. Escucha la entrevista completa y si lo consideras interesante no te olvides de compartir.

