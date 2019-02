¿Sabes que hay detrás del lenguaje no verbal de tu hijo?

Tiempo de lectura: 2



Nos interesan tantos temas que no caben en un solo podcast, pero lo intentamos. ¿Sabes que detrás del lenguaje no verbal de tu hijo, de tu hija adolescente hay muchos mensajes? No es fácil la comunicación en estas edades pero interpretar como interactúan con nosotros sin decirnos nada es fundamental. Para ello hemos hablado con Susana Fuster autora de “Hijos que callan, gestos que hablan”, su último libro en el que aborda la comunicación no verbal con los adolescentes. Susana es periodista, máster en comportamiento no verbal y detección del engaño.

Analizamos con Maria José Villar Otero orientadora escolar los pros y los contras de entregar los exámenes a los chavales para que los lleven a casa. La Comunidad de Valencia va a obligar a sus profesores a que los entreguen para que los padres los supervisen. Esto ha levantado polémica en centros escolares y familias. ¿Es lo mejor?

Por cierto, hablando de coles, te contamos una buena manera de elegir el centro escolar para el próximo año. Muchos coles, guarderías e incluso universidades están con sus días de puertas abiertas para mostrar lo que hacen. Y a veces no te da tiempo a visitarlos todos. En los próximos días se celebran en Madrid y Valencia la Feria de los colegios. Se darán cita en Madrid el 16 y 17 de febrero, en el Wanda Metropolitano y en Valencia el 2y 3 de marzo en Kinepolis. Hemos hablado con José María Moya al frente del Periódico Magisterio organizadores de esta feria.

Esta semana se acerca a Hablar en familia María Zabala para ayudarnos a comprender la labor que debemos hacer como padres en la educación digital de nuestros hijos. Acompañarles en su andadura digital es lo que hace desde su página. No te pierdas este programón que como siempre espera tus ideas y preguntas en nuestros correos loton@cope.es y alatre@cope.es.