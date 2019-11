Larga Vida al Rock N’ Roll es el título del episodio de esta semana de De Música Ligera

Esta semana estamos el equipo al completo: Lisandro Ruiz, desde Buenos Aires, con su sección De La Cama al Living nos presenta el disco póstumo en directo de Gustavo Cerati, La Madre nos cuenta sus experiencias en el BIME festival y Samu Del Río, en El Ojeador, nos descubre a Jilguero.

En el estudio tendremos a Tucho AKA Toño Villar, que nos presenta su primer trabajo en solitario y con el que charlamos de la música en todas sus vertientes.

Y además, la vuelta de los Rage Against The Machine, los 40 años de Aviador Dro, la fiesta por los 25 años del Mondo Sonoro, el concierto benéfico Pedro Bernardo Siempre Verde (No Más Incendios), los nuevos adelantos de Fuel Fandango, Rufus Rainwright y El Perro Del Mar, y descubrimos a los madrileños Dr Wattson.

Sí. Ya. Muchas cosas. Un poco largo. Pero ¿y lo que lo vas a disfrutar...?