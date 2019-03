Wouldn’t It Be Nice

Tiempo de lectura: 1



Esta semana nos visita John Franks, alma mater de Smile, para charlar de música y presentarnos su nuevo EP, “I’m Gonna Keep You Standing Up”, donde incluye su primer tema cantado en castellano, “Pum, Pum, Pum”. Además sonaran los adelantos de los nuevos trabajos de Anni B Sweet, Carolina Durante y Vampire Weekend, dos grupos de ruido extremo como son Catorce y Bala y lo nuevo de Arcade Fire, Julieta 21 y The Black Keys. Vamos, lo de siempre: la mejor música posible.