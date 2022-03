De Música Ligera: "Pisando Fuerte"

Las rosas son rojas (no todas), el cielo es azul, (no siempre) y en De Música Ligera te traemos la mejor selección de novedades musicales que puedas encontrar en cualquier podcast (esto es así). Esta semana suenan Th’ Booty Hunters, Ilegales con Dani Martin, Mafalda con Delaporte, Parquesvr, Florence + The Machine, Dorian, Capitan Bazofia con Albert Pla, The Afghan Whigs, Montaigne con David Byrne, Fominder, HAIM, Ballena, Amante Laffón, Ojete Calor y Amatria. De Música Ligera: haciéndote mover el organismo desde 2018.