De Música Ligera: "Girls, Girls, Girls"

En esta edición de De Música Ligera, hacemos historia. ¿Los culpables? Sin duda alguna, El Combo Paradiso, un supergrupo formado por Adrián Acosta, Alberto Anaut, Juan Zelada y Julián Maeso, cuatro de los mejores músicos de la escena española, que nos han visitado esta semana y entretenido más de la cuenta, hablando de cualquier cosa, como, por ejemplo, de su primer disco en común o de que hacer en Toledo cuando estás muerto.

Y luego ya, con menor grado de culpabilidad, pero no ausentes de pecado, La La Love You, Axolotes Mexicanos, Carmen Boza, Everything Everything, Reme, Ede con Xoel López, Marcela Ferrari con Rosendo, Nuria Graham, Joana Serrat, Verde Prato, My Expensive Awareness, LP y Los Pilotos con Pedrina, todos ellos presentándote sus últimos trabajos. Al fin y al cabo, solo son culpables de hacerte un poco más feliz, escuchando la mejor música posible.