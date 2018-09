Just What I Needed

Tiempo de lectura: 1



Esta semana nos visita Fernando, miembro de Los Estanques, una de las bandas que últimamente estamos más pendientes y nos traen más de cabeza, para charlar de su música y sus futuros proyectos. Además escucharemos lo nuevo de Spiritualized, Los Vinagres, Eva Ryjlen y descubriremos una nueva banda de chicas, The Mani-Las. Como no, contaremos con la inestimable colaboración de Lisandro Ruiz con su “De la Cama al Living” y repasaremos los festivales de esta semana: El Oh See de Malaga y el Removida Cultural y el GetMad, ambos en Madrid. Justo lo que (musicalmente) necesitabas para pasar una hora entretenida. Enjoy it!!!